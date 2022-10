Alejandro Cavero acusa a Guido Bellido de haberse aburguesado: “Usa un saco bastante occidental”

Debate entre Alejandro Cavero y Guido Bellido. (Congreso TV)

Un cruce de palabras se originó este jueves en el Congreso mientras los legisladores debatían una iniciativa de ley para declarar a Manco Inca como precursor y héroe nacional por su lucha contra el colonialismo del siglo XVI de los pueblos indígenas, del Perú y América.

Los protagonistas fueron Alejandro Cavero, de Avanza País, y Guido Bellido, de Perú Libre. Ambos se enfrascaron en una discusión debido a sus posturas encontradas sobre el proyecto de ley, que finalmente fue aprobado por 70 votos a favor, 13 en contra y 23 abstenciones.

Para Cavero, el proyecto tiene errores históricos “graves”, pues Perú “no existiría sin la mixtura entre el colonialismo y el indigenismo”.

“Manco Inca fue hermano de Huayna Cápac, hermano de Huáscar y Atahualpa. [Pero] este Parlamento, esta República, no existiría si el Perú no hubiera sido fruto entre lo indígena y lo español, eso es el Perú. El concepto de Perú no existía antes de la llegada de los españoles”, señaló el congresista de Avanza País.

“Manco Inca quería restaurar el imperio de su padre, el Tahuantinsuyo, y coronarse inca. creo que este proyecto incurre en un despropósito histórico y antiperuano”, agregó.

Bellido replicó que es un tema de identidad —”si el Perú es una República, es porque hemos tenido que expulsar a la colonia”— y, en respuesta, Cavero ironizó sobre los apellidos del congresista de Perú Libre.

“Es bastante cómico lo que dice Bellido porque primero se apellida Bellido y Ugarte. Además usa un saco bastante occidental y se ha sacado el gorrito con el que llegó a este Congreso porque se ha aburguesado”, dijo Cavero.

El Pleno del Congreso rechazó la posibilidad de que Pedro Castillo se reúna con la titular de la Comisión Europea y con el papa Francisco en el Vaticano. (Andina)

Por su parte, la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, pidió respeto a los miembros de la comunidad de Vilcabamba, quienes se encontraban en el pleno, mientras que Luis Aragón (AP) señaló la necesidad de reconocer la gesta de quienes lucharon por la resistencia ante el colonialismo.

Al término de las intervenciones de los representantes, el congresista José Elías Ávalos (Podemos), presentó cuestión previa para que el proyecto retorne a comisiones para un mejor estudio, la misma que fue rechazada por mayoría.

Historia

En abril de 1536 y tras los saqueos que caracterizaron la toma del Cuzco, Manco Inca se enfrentó abiertamente a los españoles. Ante esta actitud fue mantenido cautivo en su palacio.

Tras prometer a Hernando Pizarro traerle unas estatuas de oro macizo, pudo dejar la ciudad y se dirigió a Yucay donde convocó un gran ejército y abrió tres frentes: una expedición de castigo a los pueblos huancas del valle de Mantaro (por apoyar a Pizarro y sus hombres), otra contra la población de Lima y una tercera y muy importante contra el Cuzco, al que mantuvo bajo sitio entre el 6 de mayo de 1536 y el 18 de abril de 1537.

SEGUIR LEYENDO