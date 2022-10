Pedro Castillo y Lilia Paredes recibieron “con satisfacción” anuncio de liberación de Yenifer Paredes

Benji Espinoza se refirió a la próxima liberación de Yenifer Paredes. (Canal N)

Este lunes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida de prisión preventiva contra la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes. A cambio se dispuso la comparecencia con restricciones, en el marco de las investigaciones por presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado.

Al respecto, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, dijo que esta es una decisión jurídicamente correcta aunque puede ser impopular para algunos. “Es importante que los jueces subrayen la excepcionalidad de la prisión preventiva. Los jueces en mayoría han determinado que la prisión preventiva no es una pena anticipada”.

Agregó que la medida de la detención resultó siendo desproporcionada, porque si existiera algún riesgo procesal se puede evitar con una comparecencia con restricciones.

Explicó que el trámite para la liberación de Paredes consiste en remitir el fallo del Poder Judicial al INPE, y esta entidad tiene la obligación de controlar si Yenifer no tiene otra condena en contra u otra prisión preventiva. Luego de la verificación, que puede tardar hasta mañana, se dispondrá que pueda salir en libertad.

El jurista comentó que conversó sobre el tema con Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes. “El presidente y la primera dama lo han tomado con bastante satisfacción. Saben que en el Perú si el juez no resuelve conforme a derecho nadie puede dormir tranquilo, pero si el juez abraza una motivación jurídica nos da tranquilidad a todos”, puntualizó.

PJ declaró improcedente el habeas corpus de Yenifer Paredes que buscaba anular orden de prisión preventiva en su contra. (Andina)

Precisó que otro juez no podría solicitar una nueva prisión preventiva porque ya hay una decisión de la sala. “Esta es una lección de independencia judicial, donde los jueces hacen prevalecer la libertad por sobre la persecución penal, es decir, tienen como centro al ser humano por encima del Estado”, apuntó.

Para Espinoza, este hecho debe ser tomado como una llamada de atención para que no se use la prisión como una medida cotidiana que se debe normalizar. Indicó que le hace bien al sistema de justicia entender que la prisión preventiva no son penas y las comparecencias no son absoluciones.

Sobre el caso del alcalde de Anguía, Nenil Medina, que seguirá en prisión preventiva, el abogado precisó que el Poder Judicial ha hecho un análisis caso por caso, y en el caso de Yenifer Paredes lo que se ha dicho es que si bien tardó en ponerse a derecho, finalmente se entregó, con lo que eso significa. “Una persona que va a entregarse sabe que va a ir a la cárcel, que se entregue es una muestra de buena conducta procesal, no es una muestra de peligro procesal y de fuga”, dijo a canal N.

Alcalde de Anguía, José Nenil Medina, seguirá detenido. | Foto: La República

Más reacciones

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que es importante resaltar que más allá de lo que puedan pensar sobre este caso, esto no exime a Yenifer Paredes sobre cualquier proceso que se le sigue en su contra.

“Hay que respetar las decisiones del Poder Judicial, pero esto no la exime. Hay que garantizar y pedirle a las autoridades del Ministerio Público que continúen con las diligencias para describir los hechos en lo que está involucrada. Hay que ser claros que esto no es una liberación, porque hay muchas cosas que dilucidar”, manifestó.

En esa línea, dijo que el presidente tiene delirio de persecusión, porque cree que todo el mundo está en su contra.

Por su parte, Pasión Dávila del Bloque Magisterial, refirió que la liberación de Paredes es una buena acción que ha tomado el Poder Judicial, para que sea investigada o juzgada en su domicilio. “Pienso que es por algo, ellos han analizado y reflexionado, y por eso han tomado la decisión de liberar”.

