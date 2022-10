Martín Távara: hinchas de Sporting Cristal piden su salida del club en redes sociales

Usuarios criticaron a deportista por agredir a su pareja.

Las redes sociales siguen “explotando” con los diversos comentarios que ha generado la reciente denuncia de la expareja de Martín Távara, que lo acusó públicamente de maltrato físico y psicológico, a través de un mensaje que compartió con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de la conocida bailarina Angye Zapata, quien hace algunas horas acusó al mediocampista de Sporting Cristal de golpearla en reiteradas oportunidades. Incluso, presentó pruebas de la demanda, algunas fotografías donde se observa su brazo con moretones y arañones.

De esta manera, el futbolista peruano se encuentra en el ojo de la tormenta y se ha convertido en uno de los personajes más criticados de las última horas, donde diversos líderes de opinión, conductores de televisión y obviamente, los hinchas celestes, se han pronunciado sobre lo acontecido.

Comentarios en contra de futbolista.

Las opiniones sobre esta denuncia de violencia contra una mujer, son diversas, pero en su gran mayoría, condenan el hecho y al agresor, pidiendo a las autoridades pertinentes actuar de manera inmediata contra el implicado.

Twitter convirtió en tendencia todos los comentarios.

“Adiós, Martín Távara. En @ClubSCristal no hay espacio para agresores de mujeres”, “Martín Távara no debe ser más futbolista de Sporting Cristal. El fútbol no puede seguir albergando a personas que no cumplan con los valores que necesita esta sociedad. Dejemos de ser tan generosos”, son algunas de las publicaciones de los usuarios en Twitter.

Condenan denuncia contra futbolista por agredir a su expareja.

Asimismo, se encuentran frases como: “Muy fuerte lo de Martín Tavara. Su ex pareja, Angye Zapata, lo acusa de romperle 3 veces la cabeza, de sacarle un diente, de moretones, de insultos verbales. Tiene audios e imágenes que resultan contundentes. Es una pena por su tremendo talento, pero no puede quedar impugne esto”.

Denuncia contra jugador del Sporting Cristal indignó a miles de peruanos.

“Se le dio la oportunidad, es uno de los principales activos de Sporting Cristal, pero Martín Távara no puede continuar en el club. Las pruebas son suficientes, debe ser separado de inmediato. No hay más que decir”, añade otro decepcionado hincha, que a pesar que destaca el talento del jugador, condena el maltrato hacia una mujer.

Jugador es cuestionado por comportamiento y agresión en contra de su expareja.

Incluso algunos usuarios, comparan el caso de Martín Távara con el sonado juicio que involucró al cantante peruano John Kelvin que atacó a golpes a su aún esposa Dalia Durán y la dejó con el rostro destruido.

<a href="https://twitter.com/SebastianNezVi1/status/1584749167930675200"> </a>Denuncia

Como se recuerda, a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, la artista peruana publicó una serie de conversaciones en la que aparentemente el futbolista la insulta y la agrede psicológicamente.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara, por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades”, fueron las primeras palabras del amplio texto que compartió con sus seguidores.

“Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, precisó Angye Zapata, quien reveló que se está asesorando y que comenzará con acciones legales contra el volante.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y quizás con errores, pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance”, continúa el extenso comentario que hizo de manera pública a través de las redes sociales.

Jugador involucrado en una grave denuncia.

Asimismo, señaló que dejó de lado su valor como mujer y las oportunidades que se le presentaron en su carrera, ya que se encontraba afectada por el maltrato físico y psicológico que recibía de parte de su expareja, el futbolista Martín Távara.

“Miro con nostalgia todo o que aguanté por un pensamiento equivocado que tenía de “Si mi pareja está bien, yo también lo estaré”. Me quitó toda esa luz que tenía y estoy en proceso de recuperarme. No es fácil. Me he preguntado muchas veces qué hice mal para merecer todo esto”, concluyó ante la sorpresa de sus fans que no dudaron en compartir la publicación.

