Mirtha Vásquez exige que se denuncie penalmente a Jorge López: “Separar al ministro no basta”

Jorge López, ex titular de la cartera de Salud del Perú, se encuentra en el ojo de la tormenta tras conocerse que envió al personal de su despacho a realizar una serie de transacciones financieras a favor de su exconviviente, Dervy Apaza Meza. Bajo la práctica del ‘pitufeo’, la mujer recibió cerca de los 98.000 soles con el objetivo de comprar un departamento en el distrito de Jesús María.

Luego de salir a la luz esta denuncia, el presidente Pedro Castillo tomó la decisión de sacarlo del gabinete liderado por Aníbal Torres y destituirlo como ministro de Salud.

“Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud, y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi Gobierno, he decidido dar por concluida sus funciones”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Ante esto, la ex premier Mirtha Vásquez se pronunció y no dudó en cuestionar la actitud del jefe de Estado, ya que para ella destituir a López no basta para demostrar la transparencia de una gestión.

“Separar al ministro no basta para demostrar transparencia. Es imprescindible denunciarlo penalmente e investigar administrativamente posible red de cupos por puestos en este sector. Quien suceda en el cargo también será indicador de si esta intención de transparencia es real o no”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Con este mensaje, la ex titular de la PCM, expresa su pedido de iniciar una denuncia penal contra el exfuncionario acusado de realizar actos cuestionables en el sector, sobre todo para descartar si existiría una red de corrupción en ese ministerio.

Rechaza actos cuestionables

En una entrevista exclusiva que realizó para Punto Final, López Peña negó que montos referidos provengan de fondos del Estado, sosteniendo que se trata de sus ahorros personales. En esa misma línea, indicó que no conoce que se haya convocado a seis personas de su sector para realizar esos depósitos bancarios.

“Lo que debo aclarar al respecto es que el dinero que entregué es de mi propiedad y yo tengo el sustento debido para acreditar eso. Yo dejé ese dinero a mi personal de confianza, a quien le solicité de favor realizar el depósito teniendo en cuenta mi recargada agenda como ministro”, detalló el funcionario.

“En ningún momento me reuní con ningún trabajador del ministerio para ordenar que se realicen estos depósitos. Quiero aclarar que fue un solo personal de confianza a quien le encargué esta orden, a quien le dije ‘por favor tengo un acuerdo personal que el día de hoy se cumple y por favor te pido que hagas ese depósito porque ese día tengo múltiples actividades’”, añadió.

Dentro de esta serie cuestionamientos contra el ex titular del Minsa, se suma el depósito a la cuenta bancaria de su expareja por un monto de 70 mil dólares que habría realizado el conocido “Dr. Quito”. Ante esto, Jorge López sostuvo que este dinero fue una compra que hizo la madre de sus hijos y que no tiene ninguna relación con el Estado ni implementación del sector al que pertenecía.

“Le entregué a mi ex conviviente una serie de bienes, dentro de ellos un tomógrafo. Ella hace la venta de ese producto al señor Quito; por eso el señor Quito hace el depósito a ella”, finalizó Jorge López.

