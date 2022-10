Geiner Alvarado: empresario denunció que le pagó 20 mil soles a exministro cuando aún trabajaba en el MTC

Geiner Alvarado exministro del MTC.

Hace algunas horas, el programa “Cuarto Poder” presentó una nueva revelación contra Geiner Alvarado. En este caso se trata de la denuncia de un empresario, que aseguró haberle entregado 20 mil soles cuando aún se desempeñaba como ministro den el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo al dominical, que en su última edición entrevistó a Alberto Yangali, el exfuncionario le habría cobrado 70 mil soles con el objetivo de lotizar cuatro hectáreas de terreno, mientras aún desempeñaba funciones para el Estado.

Como se recuerda, el polémico empresario, representante de 16 buses de transporte urbano, fue mencionado por Alvarado ante la Comisión de Fiscalización, cuando le cuestionaron sobre su actual arraigo laboral.

Geiner Alvarado aseguró ante la Fiscalía la influencia de 'Los Chiclayanos' para su ingreso al gobierno de Pedro Castillo.

Durante su participación en el dominical, Alberto Yangali, confirmó que le entregó 20 mil soles al exministro de Transportes y Comunicaciones Geiner Alvarado, mientras desempañaba funciones en la cartera ministerial del Poder Ejecutivo.

“Puedo decirle a él directamente, sin ningún problema, que le he dado la plata. Testigos hay, dos trabajadores que operan una máquina ahí (…). Cuando me entero de los problemas que tiene, es difícil decirle ‘no vamos a hacer el trabajo porque le adelanté’”, indicó para las cámaras de América Televisión.

Comisión de Fiscalización

Sin embargo, un punto importante para considerar, es que la versión del empresario toma mayor relevancia luego de sus declaraciones en “Cuarto Poder”, ya que Geiner Alvarado reconoció ante la Comisión de Fiscalización los detalles de su arraigo laboral con Alberto Yangali.

Por otro lado, el empresario explicó el por qué contrato al exfuncionario y según reveló, tenía a su cargo lotizar cuatro hectáreas de su terreno por un monto de 70 mil soles y que le dio un “adelanto” los últimos días de agosto por un total de 20 mil soles.

“Yo he consultado a varios ingenieros sobre el tema y el trabajo. Algunos me querían cobrar bastante, monto realmente altos, como 200 mil soles como mínimo me solicitaban. Sin embargo, él me pidió 70 mil soles por el mismo trabajo”, manifestó en referencia a Geiner Alvarado.

Geiner Alvarado: Reacciones luego de ser censurado como ministro de Transportes y Comunicaciones

Pero eso no es todo, lo que sorprendió es que el empresario reveló que no conocía al exministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A pesar que Yangali reconoció, además, que desconocía en primera instancia que el ingeniero que había contratado era un funcionario del Estado.

“Me cité con el ingeniero, llegó al terreno, le expliqué todo el trabajo que tendría que realizar. En ningún momento he pensado que es ministro. (…)”, indicó en la entrevista con “Cuarto Poder”.

“Cuando me encontré con el señor, no tenía pinta de ministro. Vino en buzo. Después conversé con él y le dije ‘ingeniero, usted es ministro’. Me dijo ‘sí’. No tengo problemas, soy profesional”, concluyó en sus declaraciones ante el dominical.

Como se recuerda, el censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López se presentó hace tres semanas ante la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

La cita se concretó para responder sobre los presuntos delitos de corrupción registrados en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín. Asimismo, se pidieron detalles sobre las obras financiados por el Ministerio de Vivienda, en relación a la presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno.

Por su lado, Geiner Alvarado indicó que las obras ejecutadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 102 -2022, temas de la investigación por la comisión, se aprobaron técnicamente en el (MEF) y “no porque la gestión estaba por terminar en el mes de julio”, puntualizó.

