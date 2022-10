Hackeo al Ejército Peruano revela operaciones secretas en el VRAEM y pone en peligro la lucha contra el narcoterrorismo

Filtran información de las Fuerzas Armadas del Perú. Foto: Andina

La reciente filtración de información delicada del Ejército peruano en el caso llamado “Guacamaya Leaks” ha puesto en jaque las estrategias que ya estaban en marcha para combatir contra los narcoterroristas que hay en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según el diario La República, los hackers lograron acceder a reportes de inteligencia de la 2ª Brigada de Infantería (Huamanga, Ayacucho), 31ª Brigada de Infantería (Huancayo, Junín) y de la 33ª Brigada de Infantería (Quillabamba, Cusco).

Estos tendrían relación con las acciones contra el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), cuyo líder es Víctor Quispe Palomino.

Además, también los ciberdelincuentes pudieron obtener datos confidenciales que tiene el Ejército de los terroristas: cuáles de sus mandos militares han sido identificados, los desplazamientos de sus columnas armadas, la ubicación geográfica de sus colaboradores, el tipo de armamento que portan, etc.

Camarada “José”, líder de Sendero Luminoso, es investigado por el delito de terrorismo, en agravio del Estado, disponiéndose su captura a nivel nacional.

De igual manera, se tendrían acceso a información sobre las patrullas del Ejército, la disponibilidad de hombres y helicópteros y la identidad de los oficiales y efectivos, así como un registro de las debilidades de las unidades en el Vraem.

Por esta razón, el pasado 22 de abril, una comunicación de urgencia recorrió por la comunidad de inteligencia de las unidades del Ejército que participan en las operaciones contra el grupo terrorista en el Vraem.

“(La cabecilla) ‘Olga’ emitió de manera reiterativa a delincuentes terroristas de menor jerarquía la consigna de permanecer atentos ante las próximas acciones militares por sus zonas de injerencia, recalcando en sus comunicaciones la denominación ‘Carmen’ (posible acción armada o preparación para ello)”, señala el radiograma que lleva el sello de “Secreto”.

“Al respecto, no se descarta que los delincuentes terroristas estarían reglando (vigilando) las actividades del personal militar de las BB. CC. TT. (bases contraterroristas) que se encuentran en la SZSNE-2 (Sub Zona de Seguridad)”.

La camarada Olga.

“El Ejército no cuenta con la capacidad de ciberdefensa que permita realizar Operaciones en el Ciberespacio, así como no dispone de una arquitectura tecnológica y de un equipamiento que permita proteger todos los servicios y sistemas de la institución. Tampoco se dispone de material y equipo de ciberdefensa. Y no se cuenta con asesores en desarrollo de software”, añadió.

¿Qué dicen los Guacamaya Leaks sobre el Perú?

El medio independiente LA Encerrona accedió a esta documentación precisa que un reporte de Inteligencia, elaborado a inicios del 2022 por el Comando Operacional del Sur del Ejército, fue enviado a un grupo de comandantes. En estos, se hace mención al contexto actual a causa de la pandemia y describe a una serie de personajes y partidos políticos que fueron calificados como “afectaciones al estado democrático”.

Patria Roja, Zenon Cuevas, Vladimiro Begazo, Unidos por Arequipa y Héctor Herrera (quien asumió la defensa de los manifestantes del caso Tía María) son algunos de los nombres que aparecen en las páginas y a los que se les hizo un seguimiento sin tener una orden judicial o algún tipo de justificación.

Una investigación de CIPER indica que los hackers dejaron al descubierto más de 283.000 e-mails, con cientos de archivos en 175 GB, que sustrajeron al Ejército y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.

Los niños son llamados pioneritos en las columnas narcoterroristas del VRAEM.

Sobre el terrorismo

En la documentación de los Guacamaya Leaks se hace mención a Frente Amplio y Tierra Libertad, entre otros, que han sido consideradas como las “fachadas” de Sendero Luminoso, grupo armado que desató la violencia en el Perú en la década de los 80 y 90. El servicio de inteligencia añade que “hay profesores, líderes religiosos y hasta periodistas que adoctrinan a la población en contra de la minería” con el asesoramiento de Amnistía Internacional, CooperAcción, IDL, Derechos Humanos sin Fronteras.

“El hackeo evidencia que su seguridad digital (del Ejército peruano) era deficiente”, escribe en Twitter el periodista Ernesto Cabral.

Acciones

Tras este escándalo, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, mencionó que se está trabajando sobre un análisis forense y que hasta donde se ha avanzado las investigaciones no existe información sensible.

“Respecto a lo que es el grupo Guacamaya, estamos haciendo recién el análisis forense, estamos en un 35% de avance. No hay información sensible hasta el momento, así que no debemos preocuparnos (...) dicen que hay planes de guerra, que están vinculados a estos tipos de investigaciones. No existe nada de eso”, señaló a los medios de comunicación.

