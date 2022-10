Ministro de Defensa indica que análisis forense de hackeo se encuentra en un 35%

Daniel Barragán, ministro de Defensa, se pronuncia sobre las filtraciones del Ejército del Perú. Foto: Andina

Esta tarde, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, estuvo en el Congreso de la República ante la citación de la Comisión de Defensa. Esta sesión se dio de manera reservada para informar acerca Guacayama Leaks, quienes habrían filtrado información donde se revelaría los posibles planes de guerra de las Fuerzas Armadas del Perú.

En este sentido, a su salida de la sesión, el titular de la cartera de Defensa mencionó que se está trabajando sobre un análisis forense y que hasta donde se ha avanzado las investigaciones no existe información sensible.

“Respecto a lo que es el grupo Guacamaya, estamos haciendo recién el análisis forense, estamos en un 35% de avance. No hay información sensible hasta el momento, así que no debemos preocuparnos (...) dicen que hay planes de guerra, que están vinculados a estos tipos de investigaciones. No existe nada de eso”, señaló a los medios de comunicación.

Los Guacamaya Leaks comprometen a la seguridad peruana y chilena porque expone cuáles son los planes en caso de guerra. Foto: Andina

Además, se pronunció sobre cómo y cuánto está avanzada la seguridad cibernética en algunas instituciones del Estado. Esto luego de aparentemente filtrarse información acerca de los planes en caso de haber una guerra con el país vecino, Chile.

“En el caso de la Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú tenemos data center que ataquen y defiendan, es por eso que hasta ahora solo hay correos electrónicos que no tienen ningún valor para el Estado Peruano o para la sensibilidad de nuestro territorio”, indicó el titular en la conferencia de prensa.

Ante estas informaciones, manifestó que se tomó una primera acción como el de restringir y cerrar los servidores. También. negó que haya habido personas que han dado un paso luego de una posible filtración. Luego de las evaluaciones, mencionó que probablemente el próximo lunes se tenga un avance de este análisis al 100 %.

Altos nombramientos

Por otro lado, precisó que no va a intervenir en los nombramientos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. “Yo he tenido reuniones con los comandantes generales de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, le he hablado de manera directa. Les he dicho que el Ministerio de Defensa no va a intervenir en los ascensos, porque nosotros vamos a respetar la institucionalidad”.

Además, negó que sea amigo de Antauro Humala, ya que solo conversó una vez por temas de actividades políticas. Y actualmente, no se encuentra atento a ningún movimiento que está realizando el excarcelado.

Antauro Humala, líder etnocacerista.

