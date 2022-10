¿Cómo pago mi papeleta de tránsito?

Conoce cómo pagar tu papeleta. Foto: Andina

Evita la captura de tu vehículo, inscripción, retención bancaria, entre otras medidas que impondrán al no realizar el pago de tu papeleta. Si conoces a un familiar, un amigo o incluso tú que hayan cometido una infracción y aún no han realizado el pago de su papeleta, no esperes más y entérate cómo lo puedes efectuar desde la comodidad de tu casa.

Las multas se clasifican en leve, grave y muy grave diferentes que oscilan de S/184 a S/4.600 sin descuentos. Entre las más leves está la de tocar la bocina de manera innecesaria, abrir o dejar la puerta abierta de un transporte estacionado; así como también, el de conducir un vehículo sin tener licencia de conducir o en estado de ebriedad.

En este sentido, Infobae te ayuda a saber si cuentas con multa, a cuánto asciende, cómo puedes obtener un descuento, cómo se borran, qué pasa si no las pago en el tiempo indicado y qué sucede si me niego a pagar una de mis multas.

¿Cómo saber si tengo papeleta?

Es importante conocer si tu vehículo o incluso si deseas comprar uno cuenta con papeleta impuesta en el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). Aquí los pasos que debes seguir:

♦ Ingresa a la página web de SAT: www.sat.gob.pe

♦ Busca la sección consultas y pagos

♦ Escribe la placa del vehículo a consultar

♦ Finalmente, te figurará si cuentas con papeletas y los detalles de esta.

Página web de SAT

¿Cómo pago mi papeleta?

SAT cuenta con diferentes alternativas de pago y lo puedes realizar desde una laptop sin necesidad de salir de casa. Las tarjetas disponibles son VISA, Scotiabank, MasterCard y American Express. Existen tres formas:

♦ Desde la web de SAT, debes iniciar sesión o registrarte

♦ Desde la web de tu banco

♦ En un banco o agente

¿Cómo ver si mi papeleta tiene descuento?

El SAT de Lima anunció que los ciudadanos con vehículos menores podrán tener descuento hasta el 83% en algunas infracciones. Este beneficio será sólo para los que cancelen dentro del plazo establecido.

En este sentido, debes pagar dentro de los cinco días hábiles que se cuentan a partir del día siguiente para la papeleta física. En cambio, en las electrónicas es efectiva desde el mismo día que se notifica. Sin embargo, si no puedes realizar el pago dentro de los días mencionados, lo podrás hacer entre el sexto y último día antes de gestionar la sanción, pero con un descuento del 67%.

Las papeletas que no cuentan con ningún tipo de descuento son las que se encuentran en la tabla de infracciones consideradas como muy graves: M01 y M02 vinculadas a conducir bajo los efectos del alcohol. Además, la M03 por manejar sin licencia. A esta lista se le suma M04, M05, M06, M07, M08, M09, M12, M16, M17, M20a, M20b, M20c, M20d, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M42.

Infracciones cometidas. Foto: SAT

¿Cuándo hay amnistía de papeletas?

Cada año se realiza una amnistía como medida excepcional para los infractores. En este sentido, se ofrecen descuentos a las papeletas interpuestas por las autoridades en el presente o anteriores años. Hasta el momento, SAT de Lima no ha brindado información de la amnistía en este periodo, pero en su mayoría se realiza a inicios de diciembre.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que prescriba una papeleta?

La prescripción de una papeleta impide la persecución de la infracción, debido al tiempo transcurrido. Para ello, existen dos casos dado que el plazo puede ser de dos años solo cuando la multa se encuentre aplicada. Sin embargo, cuando sea interpuesta corresponde a cuatro años.

¿Qué pasa si me niego a firmar?

Al firmar la infracción que está siendo acusado de haberlo cometido, está confirmando la multa. Sin embargo, en caso se niegue a firmar, la autoridad correspondiente podría detenerlo, por lo que es necesario esta prueba para evitar su intervención y queda en libertad, pero baja medida interpuesta. Por ello, es recomendable firmar la multa y hacerse responsable de la infracción cometida.

¿Qué pasa si no pago mi papeleta?

Es importante realizar el pago de tu papeleta por la infracción cometida. De acuerdo con la información del SAT de Lima, en caso de no hacerlo dentro de los siete días hábiles que se brinda, a partir del día siguiente de la notificación se tomarán medidas que podrían complicar tu situación hasta que realices la cancelación del monto.

♦ Retención vehicular

♦ Retención bancaria

♦ Inscripción

♦ Impedimento de realizar trámites

Ante ello, es recomendable hacerse cargo de las infracciones que cometes y te encuentres al día en los trámites para tu vehículo. Evita todas las consecuencias que puede suceder por el bien tuyo y de tu familia.

