Alianza Lima: “No solo pensamos en el título del Clausura , también en la tabla Acumulada”, dijo Arley Rodríguez

Arley demostró que la actitud del plantel aliancista mejoró desde la llegada de Salas. (Alianza Lima)

Arley Rodríguez, delantero de Alianza Lima, habló sobre el cambio positivo que ha tenido la institución ‘blanquiazul’ desde la llegada de Guillermo Salas al banquillo. El atacante manifestó que ‘Chicho’ ha sido el encargado de hacer que el equipo se vuelva más intenso en cada encuentro.

El futbolista colombiano se mostró contento por el importante triunfo por 2-0 ante Binacional en el estadio Alejandro Villanueva, pero recalcó que, tanto él como sus demás compañeros, ya se encuentran pensando en el partido ante Ayacucho FC. También se refirió a su presente en el equipo de La Victoria y aseguró que la titularidad está haciendo que se esfuerce cada día más

“Muy felices por el triunfo, se celebró, pero hoy ya tocó entrenar. Aún no hemos ganado nada, nos toca un partido difícil ante Ayacucho FC. En lo personal siempre me he preparado de la mejor manera, antes tenía pocos minutos, pero ahora con el profesor ‘Chicho’ gozo de mayor continuidad, más allá de ello tengo mucho por mejorar, pero eso se da en el día a día y ojalá pueda seguir así hasta el final”, mencionó.

Arley Rodríguez aseguró que la competencia interna se ha hecho más fuerte y que a pesar de que pueda cometer algunos fallos durante el transcurso del juego, el DT de Alianza Lima le ha dado la plena confianza y por eso piensa aprovechar cada minuto dentro del campo de juego.

“Hay una competencia sana en el plantel, trato de aprovechar mis oportunidades, me siento con más confianza. El profesor ‘Chicho’ me permite equivocarme las veces que sea necesario siempre y cuando trate de recuperar la pelota después. Ahora trato de aprovecharlo al máximo”, expresó Arley

Finalmente, el atacante ‘blanquiazul’ se refirió a la recta final que tienen que enfrentar y reveló que el título del Clausura solo dependerá del equipo y lo que logre hacer en estos dos últimos partidos que quedan.

“Jugar al final es un arma de doble filo, porque el que juegue primero nos mete presión, pero nosotros salimos a hacer lo nuestro, dependemos de nosotros ya que de nada vale si no hacemos nuestro trabajo. Si hacemos eso, no solo pensaremos en el título del Clausura sino la tabla Acumulada que también es importante para nosotros”, culminó.

Guillermo Salas le ha dado otro rumbo a Alianza Lima en el Torneo Clausura. (GEC)

El extremo íntimo aseguró que la idea de juego de su director técnico a calado en cada uno de los futbolistas del plantel y se refirió al encuentro jugado ante Cienciano donde consiguieron la victoria como visitantes. Además, destacó la actitud del equipo mostrada en los últimos duelos disputados.

“Cada técnico tiene su forma de encarar los partidos. Con ‘Chicho’ es una forma diferente, a dónde vamos buscamos arrollar desde el primer minuto. Se sintió un poco el cansancio del Cusco, pero los primeros minutos se vio a un Alianza que quiso salir a arrollar. Cuando podemos convertir en los primeros minutos luego el partido se nos da a favor nuestro. En Cusco fue un trabajo más inteligente, de más orden y cuando toca defendernos lo hacemos con el ‘cuchillo entre los dientes’”, declaró para Radio Ovación.

Alianza Lima venció 2-0 a Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga

