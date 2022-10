Gobierno de Pedro Castillo aprueba proyecto que busca promover el empleo juvenil

(Foto: GEC).

El último miércoles 19 de octubre, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que “establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el sector privado”. De esta manera, el gobierno de Pedro Castillo busca promover el empleo juvenil en el país.

El anuncio fue dado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de las iniciativas del Plan Impulso Perú de reactivación de la economía. Dicha norma apunta a beneficiar a más de 164 mil jóvenes que serían contratados por alrededor de 45 mil empresas del sector privado.

El proyecto permitirá a las empresas privadas el acceso a un subsidio del Estado para que contraten a jóvenes con una remuneración de hasta S/1.700 y se otorgará por un máximo de 6 meses por cada trabajador contratado.

De esta manera, el proyecto de ley presentado por el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo permitirá recuperar el empleo formal perdido por efectos de la pandemia del Covid-19, con el fin de promover el incremento de personas adecuadamente empleadas.

La tentativa de ley no solo beneficiará a los jóvenes que están en busca de oportunidades para integrarse al mundo laboral y ganen experiencia en sus respectivos campos. También apoya la labor de las pequeñas y microempresas, considerando que solo podrán contratar las empresas que tengan no más de 100 trabajadores.

Cabe resaltar que, esta norma también ha sido planteada para promover la contratación de mujeres, así como impulsar vínculos laborales a plazos indeterminados.

Así, el Estado otorgará un porcentaje de subsidio de hasta 55% durante los tres primeros meses a los sueldos de mujeres jóvenes que hayan sido contratadas por tiempo indefinido. Este porcentaje se reducirá a 27.5% durante los tres meses siguientes.

Para el caso de los varones, serán contratados a plazo indefinido el subsidio alcanzará el 45% del total de la remuneración bruta durante los primeros tres meses y de 22,5% durante los tres meses siguientes.

(Foto: Agencia Andina).

En lo que respecta a la contratación por tiempo determinado o parcial, el subsidio estatal para el caso de las mujeres será de 45% durante los primeros tres meses y de 22.5% entre el cuarto y sexto mes. Mientras que, en el caso de los varones, el subsidio será de 35% los primeros tres meses, y de 17.5% los tres meses siguientes.

Requisitos que deben cumplir las empresas

El MEF dio a conocer que las empresas deberán cumplir una serie de requisitos que les permitirá acceder a este subsidio: tener un RUC activo, no estar vinculado en casos de corrupción y delitos conexos, no estar inhabilitado para contratar con el Estado y no estar sancionado por infracción laboral por el Sistema de Inspección del Trabajo. Con esta ley, además, se promueve el acceso de la población juvenil a los derechos establecidos en cada régimen laboral formal.

Desempleo en el Perú

Otro de los problemas que trajo consigo la pandemia del Covid-19 fue el aumento del desempleo en el Perú. Según los datos proporcionados en el informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística (INEI) en el trimestre móvil junio, julio y agosto, la población económicamente activa ocupada en Lima Metropolitana alcanzó las 5 millones 15 mil 400 personas. En relación a los años anteriores, 2021 y 2020, esta cifra se incrementó en 7.9% y 38.9%, respectivamente.

