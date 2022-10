“La mitad de mi vida se fue con él”, el lamento de la madre de uno de los peruanos asesinados en Estados Unidos

Cuatro peruanos son asesinados en Virginia dentro de la residencia donde vivían.

Richard Julio Jesús Revollar Corrales viajó a Estados Unidos hace solo dos meses para tener un futuro mejor y poder luego llevar a su familia sin imaginar que la muerte lo sorprendería de la forma más cruel. Fue asesinado a balazos junto a otros tres integrantes de la familia que lo había acogido en una residencia en Woodbridge.

Revollar Corrales se encontraba cocinando para toda la familia cuando fue ultimado por David Nathaniel Maine de 24 años, quien era inquilino de la familia asesinada y sin aparente razón desató un tiroteo dentro de la vivienda.

La Policía del condado Prince William señaló que el evento fue chocante para todos. “Los oficiales son seres humanos, entrar a un hogar así y ver que alguien ha muerto con heridas de bala es traumático”, comentó.

Los vecinos comentaron a las autoridades que en la vivienda vivían inquilinos. Todos identificados como Miguel Durán Flores (44), Kelly Victoria Sotelo (42) y Karrie Ayline Sotelo (19) y Richard Julio Jesús Revollar Corrales, quien vivía en el sótano.

Milagros Corrales, madre de Richard Revollar, recibió la noticia de la muerte de su hijo horas depués de haber conversado con él por última vez. Muy afectada relató que días antes ambos lloraron porque era la primera vez que no estaban juntos para celebrar el cumpleaños de ella. “Me decía que era la primera vez que no podíamos estar juntos y no me podía abrazar, un abrazo que ahora nunca me lo va a dar”, dijo entre lágrimas.

“Hace dos meses decidió emigrar, no tenía trabajo. Se fue de su país para huir de tanta violencia sin pensar que esta la iba a encontrar allá”, agregó desconsolada.

Doña Milagros explicó que hace pocas semanas había llegado a la residencia de Miguel Durán y Kelly Sotelo, una pareja de esposos peruana, que vivía en Estados Unidos desde hace varios años. “Tenía una rela ción bastante cercana a la familia. No sabemos qué es lo que pasó, pero al momento del ataque, mi hijo intentó salvar la vida de una de las hijas de la pareja”.

“Se fue la mitad de mi vida con él, solo tengo dos hijos y ahora solo pido ayuda para que nos den la visa humanitaria y poder repatriar los restos de mi hijo”, dijo Milagros Corrales.

Residencia donde ocurrió la matanza de cuatro peruanos en Estados Unidos

Cancillería apoyará a familia de peruanos

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta los decesos de los connacionales, acaecidos en una balacera ocurrida en la localidad de Woodbridge, Estado de Virginia en Estados Unidos de América y extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, dice el inicio del comunicado de la Cancierría peruana.

Indica que el Cónsul General en Washington D.C. se ha desplazado hasta la localidad de Woodbridge para efectuar las coordinaciones pertinentes con las autoridades locales, con la finalidad de dar adecuado seguimiento a las investigaciones, con la finalidad de que el caso pued esclarecerse en el más breve plazo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene en permanente comunicación con los deudos fallecidos, a quienes se les ha brindado toda la asistencia y apoyo consular correspondiente para poder concretar la repatriación de sus restos mortales”, sostienen.

Comunicado de la Cancillería tras asesinato de cuatro peruanos en Virginia

Autor de masacre era inquilino

David Nathaniel Maine (24) es el autor de la masacre en la residencia de Woodbridge. El sujeto era inquilino de la residencia y asesinó a cuatro peruanos sin aparente razón alguna.

Los detectives de la policía del condado de Prince William indicaron que los cuatro fallecidos y el sospechoso eran residentes de la casa y conocidos el uno del otro. Tres de los fallecidos son familiares, mientras que el cuarto era un inquilino que residía en el sótano.

La investigación reveló que, al parecer, antes del asesinato se desató un altercado dentro de la casa. Después del incidente, el sospechoso salió de la residencia y llamó al 911 para informar que alguien había disparado a la residencia. Los agentes llegaron al lugar y localizaron al Maine a pocos metros de la casa y fue detenido sin incidentes.

David Maine, el asesino de los peruanos en su residencia de Virginia, Estados Unidos

David Nathaniel Maine ha optado por el silencio, pero una persona cercana a él está declarando ante la Policía y dando detalles de las razones por las que habría desatado el terror en Woodbridge.

SEGUIR LEYENDO