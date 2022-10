Daddy Yankee llegó a Lima y no se resistió a probar el ceviche peruano

Daddy Yankee disfrutó de un buen ceviche a su llegada a Lima

Daddy Yankee se encuentra en el Perú para brindar dos conciertos en el Estadio Nacional este martes 18 y miércoles 19 de octubre como parte de gira “La Última Vuelta World Tour 2022″.

Apenas pisó suelo peruano, el ‘Cangry’ descansó y luego de unas horas fue sorprendido por el dueño del restaurante ‘Mi Barrunto’, quien le llevó un espectacular ceviche que Daddy Yankee y todo su equipo disfrutó.

“Bienvenido Daddy Yankee!!!! Disfrutó de su ceviche barrunto, que le encanta. Hoy rompemos la tarima!!!”, se lee junto a la fotografía que el dueño del restaurante de La Victoria publicó en redes sociales.

El ‘Big Boss’ llegó al Perú alrededor de la medianoche y fue recibido por decenas de fans, incluso un grupo lo persiguió en auto hasta su hotel y con carteles le demostraban todo el cariño de la fanaticada peruana.

Ya en el hotel fue sorprendido por otra legión de seguidores que esperaban verlo. Todas estas muestras de cariño fueron publicadas en las redes sociales del intérprete de ‘Gasolina’.

El concierto de Daddy Yankee de hoy martes 18 de octubre se iniciará desde las 8 de la noche con la presentación de ‘DJ Peligro’ como antesala al show del cantante, quien saltará a la tarima peruana a las 10 de esta noche.

Alrededor de 40 mil fanáticos serán los que abarrotarán el Nacional de Lima y esperan cantar y bailar los grandes éxitos del reggaetonero como “Rompe”, “Limbo”, “Ella me levantó”, “Shaky Shaky”, “La Despedida”, “Dura”, “Problema” entre otros.

Por ello, para evitar aglomeraciones, la Policía Nacional y la organización del evento, pidió a los fanáticos a llegar con anticipación y cumplir con todas las disposiciones dadas previamente.

La PNP recomendó:

- Utilizar el transporte público o taxis para acudir al Estadio Nacional.

- Las puertas al concierto se abrirán a las 3 de la tarde.

- El ingreso al Estadio Nacional se realizará de acuerdo a la distribución de las puertas que se indican en el mapa de ingreso para cada zona.

- Luego de ingresar, se debe ubicar la salida y los tópicos de emergencia.

- No se debe llevar muchos objetos personales, ni de valor.

- No lleves mochila, en caso de hacerlo déjate revisar de lo contrario demorarás en tu ingreso

Largas colas

Desde las primeras horas de la mañana, fanáticos de Daddy Yankee forman largas filas en los alrededores del Estadio Nacional, recinto que está fuertemente resguardado por mil 300 efectivos policiales, quienes desalojaron a cientos de personas que estaban acampando, pero nuevamente recuperaron sus lugares para estar primeros en el campo.

Esta situación obligó a las autoridades a adelantar la apertura de las puertas del Nacional, la misma que estaba prevista para las 3:00 p.m.

Si eres de los afortunados que alcanzó a comprar entradas para el concierto del ‘Big Boss’ es importante que tengas en cuenta:

- Debes llegar con anticipación: Te recomendamos acudir hasta tres horas antes del concierto para evitar aglomeraciones y desmanes en las puertas de acceso al estadio

- Llevar entrada impresa y DNI a la mano: Desde el primer control se te pedirá tu identificación y que muestres tu entrada. Si bien puedes llevar tu ticket en digital, la recomendación es que esta esté impresa para una mayor facilidad y agilidad en el ingreso de los asistentes.

- Evita ir con vehículo particular: Recuerda que varias calles de los alrededores al Estadio Nacional estarán cerradas y no habrá cochera cercana, además que por ser un concierto al cual irán aproximadamente 35 mil personas es probable que haya mucho tráfico.

- No comprar reventa: Si no llegaste a conseguir un boleto, no te arriesgues en pagar altas cantidades por un boleto que no es seguro que sea verdadero y seas víctima de estafa

- No llevar objetos de valor: Evita llevar anillos, collares, relojes o carteras de valor para evitar ser víctima de algún robo o arrebato.

- Usa ropa adecuada y ligera: No vayas en tacos, prefiere unas zapatillas cómodas y unos buenos jeans para que puedas bailar y disfrutar con la ‘Gasolina’ de Daddy Yankee.

- Contar con carnet de vacunación: A pesar que ya no es obligatorio el uso de mascarillas, sí deberás presentar tu carnet de vacunación con las tres dosis (mínimo) físico o virtual.

Accesos Daddy Yankee

