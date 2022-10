Enrique Wong asegura ser “adulto” luego de ser señalado como uno de ‘Los Niños’

Enrique Wong niega ser uno de 'Los Niños'.

En un inicio se creía que solo eran seis los congresistas señalados como ‘Los Niños’; sin embargo, durante las últimas semanas y tras las declaraciones de colaboradores eficaces, la cifra ha ido aumentando. En dicho grupo también se habría señalado al integrante de la bancada de Podemos Perú, Enrique Wong, quien durante el año pasado integró la Mesa Directiva dirigida por la congresista María del Carmen Alva.

Los medios de comunicación no dudaron en consultar al parlamentario si se consideraba uno de ‘Los Niños’. Esto lo negó señalando “ya son un adulto para ser niño. Eso ya pasó”. La controversial frase buscó delimitar la distancia con el grupo de congresistas cuestionados por supuestamente negociar sus votos a cambio de favores con el gobierno de Pedro Castillo, señalado como líder de una organización criminal.

Cabe recordar que Enrique Wong registra visitas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Juan Silva, hoy prófugo de la justicia. De acuerdo a la investigación a cargo de la fiscalía, uno de los asesores parlamentarios fue designado como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos, Enapu. Esto tras las supuestas reuniones del parlamentario en el MTC.

Enrique Wong retornó a la bancada de Podemos Perú a pesar de haber renunciado por "motivos de conciencia".

Además, se ha registrado que Wong se ha mostrado en contra de las mociones de vacancia presentadas contra el presidente Pedro Castillo y brindó su voto a favor de la confianza al gabinete Aníbal Torres. Por su parte, el parlamentario ha señalado que sus votos fueron motivados por “buena fe”. Indicó que no se puede tildar de ‘niño’ a las personas que se mostraron a favor de la gobernabilidad, y puso como ejemplo a Max Hernández y al cardenal Pedro Barreto, quienes impulsaron el Acuerdo Nacional.

“Hemos demostrado buena fe. Eso también lo ha demostrado el Cardenal (Pedro) Barreto, ¿quién va a decir que el cardenal Barreto y el doctor Max Hernández, actuaron para proteger o encubrir una investigación? Ahora habría que llamarlos ‘niños’. Ahora todo el Perú va a ser niño”, sostuvo. Sobre los votos de la vacancia señaló que no se puede creer que los 76 votos en contra sean todos de ‘Los Niños’. “Hay que ser mas realistas, esta denuncia es un error”, sostuvo.

Problemas con ética

La vinculación de Wong con el gobierno de Pedro Castillo le ha traído problemas en el Congreso. La Comisión de Ética del Parlamento llegó a recomendar la suspensión por 120 días y la elevación de su caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por supuestamente haber intervenido en la designación de un asesor suyo para que sea presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos.

Enrique Wong retorno a Podemos Perú tras recomendación de la Comisión de Ética de suspenderlo por 120 días.

Con 8 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, la Comisión de Ética del Congreso acordó recomendar al Pleno la suspensión. Serán los votos de 130 congresistas los que decidan el futuro del parlamentario que llegó al hemiciclo de la mano de José Luna Gálvez, presidente de Podemos Perú. De aprobarse la suspensión, Wong no recibirá remuneración durante los días que dure la sanción impuesta.

A pesar de que Wong intervino en el mencionado grupo de trabajo antes de que se tome la decisión, sus palabras no sirvieron para convencer de que él no intentó beneficiar a su asesor Manuel Talavera Valdivia para que asumiera la presidencia del directorio de la Enapu. La comisión acusa al congresista no agrupado de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

