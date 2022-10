Aníbal Torres en Pucallpa: “Tenemos que cambiar el sistema de justicia”

Aníbal Torres en la conferencia de prensa de este miércoles (PCM)

Esta mañana, el titular de la PCM, Aníbal Torres, viajó a la ciudad de Pucallpa y desde ahí habló sobre cómo está funcionando el sistema de justicia en nuestro país, en alusión a la última denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

El primer ministro señaló que el Perú necesita jueces idóneos y no que estén coludidos con la corrupción, ya que es importante que la justicia se imparta para todos de forma imparcial, neutral y sobre todo justa.

“Todos tenemos que colaborar por combatir la corrupción y hay que luchar ejecutivamente, pero no se puede combatir a la corrupción con órganos corruptos, con órganos que están confabulados con el narcotráfico, con los altos mandos de corrupción de grandes empresas como por ejemplo Odebrecht, con personas que han desactivado las investigaciones a Los ‘Cuellos Blancos’, esas mafias de corrupción presente en el sistema de justicia con funcionarios que tienen un montón de denuncias en la Corte de Justicia y la Junta Nacional de Justicia no hace nada”, apuntó.

“Tenemos que cambiar en el país el sistema de la administración de justicia porque nadie está libre de ir ahí al Palacio de Justicia, queremos que existan jueces honestos, decentes transparentes, no jueces que han criminalizado la política que con simples indicios y no con pruebas directas para investigar y que primero se detiene a la persona, eso no es utilizado primero se la investiga y se responsabilidad se le detiene, por jueces que sean idóneos y que tengan la capacidad para aplicar la ley”, agregó.

Aníbal Torres sustentó el presupuesto 2023 ante el Congreso

Por otro lado, cuestionó el actuar de algunos magistrados tras conocer los últimos trabajos que ha venido realizando la Fiscalía, sobre todo por los allanamientos a casas y oficinas a los implicados en los casos de “Los Niños”, “Casa Sarratea”, “Gabinete de las sombras”.

“Sí eres inocente pruébalo, es lo que dijo una magistrada el día de ayer del Ministerio Público. Estamos en manos de esas personas que no tienen una idoneidad, no me refiero a todos los magistrados”, analizó.

Pedirá opinión a las ONU

Luego de conocerse que el presidente Pedro Castillo fue denunciado por la fiscal de la Nación, Aníbal Torres sostuvo que solicitará a las Naciones Unidas una opinión al respecto.

“No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a Naciones Unidas que emita una opinión al respecto”, señaló Aníbal Torres el último martes 11 de octubre.

Pedro Castillo es el primer presidente en la historia del Perú en ser investigado por siete delitos

“El artículo 25 exige más bien que los estados están obligados a tomar medidas legislativas o de otro tipo para tipificar como delitos penales ciertas acciones que intencionalmente interfieren con un funcionario judicial o encargado de hacer cumplir la ley en relación con los delitos previstos en la Convención. Ni el artículo 25 ni el artículo 30 de la Convención son autoejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la Convención directamente como tal”, agregó.

