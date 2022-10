‘BTS’ anuncia su retiro para iniciar servicio militar y fans entristecen: “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”

BTS anuncia su retiro de los escenarios para empezar servicio militar. Twitter

Gran tristeza ha generado en las miles de fanáticas de todo el mundo, incluidas las peruanas, el adiós de la banda coreana ‘BTS’, ya que se van a cumplir con el servicio militar obligatorio en su país natal.

La banda de k-pop anunció este lunes 17 de octubre en Corea del Sur que los siete integrantes del popular grupo realizarán el servicio militar obligatorio. El servicio dura como mínimo 18 meses y la agrupación coreana volverá a reunirse aproximadamente en el 2025.

Como se sabe, en Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para los jóvenes varones mayores de 18 años y deben realizarlo antes de cumplir los 28 años.

En el caso de estas estos jóvenes, el parlamento aprobó un proyecto de ley en el 2020 que permite a las estrellas de pop que sobresalen en “la cultura y arte popular”, aplazar su servicio hasta los 30 años. Pero esta medida generó mucha polémica.

Por ese motivo es que la banda a decididó iniciar su proceso de reclutamiento, luego de que cada cantante termine con sus compromisos laborales.

“Iniciará el proceso, tan pronto concluya su agenda para su lanzamiento en solitario, en octubre. Luego continuarán con el alistamiento del gobierno coreano”, señala el comunicado del sello discográfico, Big Hit Music.

Jin será el primero en alistarse al servicio

De acuerdo a su disquera, Jin cuyo nombre real es Kim Seok-Jin, el mayor de todo el grupo, pidió aplazar este momento hace dos años, hasta que llegó el tiempo de su alistamiento porque el próximo diciembre cumplirá 30 años.

Jin, integrante de los 'BTS'.

Para tristeza de sus seguidores, el momento de separarse de su público ha llegado. Los cantantes lo tomarán como un descanso y luego cumplirán con los deberes como ciudadanos de su país.

“Una vez alistados, los miembros de BTS se someterán a cinco semanas de entrenamiento de combate antes de ser asignados a unidades y deberes militares específicos”, finaliza el comunicado.

El anuncio se produjo a dos días de que la banda ofreciera en la ciudad de Busan un show que generó más expectativa de la normal ante, justamente, la posibilidad de que fuera su última actuación en largo tiempo.

Al final del concierto, Namjoom se despidió de sus seguidores con el siguiente mensaje: “Esperamos que ustedes continúen confiando en nosotros, las cosas resultarán bien. Por favor, tengan recuerdos felices de nosotros el día de hoy”.

El último concierto de 'BTS' en Busan, 2022.

Armys expresan su tristeza en redes sociales

Las seguidoras de la banda BTS, conocidas como Armys usaron las redes sociales para expresar su pena por el retiro de la banda y rápidamente el nombre de la agrupación es tendencia mundial. En Twitter, las Armys han dejado algunos mensajes de despedida a su boy band preferido.

“Esto no es un adiós, sino una hasta pronto. Mientras estén cumpliendo su servicio militar, espero se mantengan saludables... Porque aquí Army no nos moveremos y esperaremos su regreso, también apoyando sus trabajos individuales. Nos vemos en unos años. 25 BTS”, dice una usuaria de Twitter.

“Hoy y siempre, no importa los años que pasen, estaremos aquí esperando por ellos y apoyándolos. We love you. BTS”, “Estaré eternamente junto BTS no importa que, es una promesa y mi amor por ellos siempre permanecerá, todos somos a prueba de balas. Army love BTS”, escribieron las fanáticas en dicha red social.

“Con ustedes hasta el final, siempre estaré para apoyarlos en cada decisión que tomen. Son mi rayito de luz y son muy importantes para mí. El tiempo pasa volando y nunca lo olviden”, expresaron las armys.

