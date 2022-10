Comisión de Ética abordará casos de María del Carmen Alva y Lady Camones este lunes

Lady Camones y María del Carmen Alva. (Andina)

La Comisión de Ética Parlamentaria verá mañana el estado de las denuncias presentadas contra las congresistas María del Carmen Alva (Acción Popular) y Lady Camones (Alianza para el Progreso). Como se recuerda, ambas afrontan investigaciones en este grupo de trabajo por diferentes motivos.

Alva comparecerá ante Ética para explicar sus alegatos finales sobre qué sucedió con su colega Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). El 12 de agosto pasado, la ex titular del Parlamento perdió los papeles durante un pleno y tomó del brazo a Cortez y la jaló en medio de un acalorado intercambio de palabras.

Todo comenzó luego de que una intervención de la congresista Norma Yarrow generara la protesta de la bancada de Perú Libre, después de que ella señalara de que había congresistas que “se vendían por un plato de lentejas”. La entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, pidió que retire la palabra, sin embargo, Yarrow lo hizo repitiendo la frase: “¿Quiere que le cambie de plato? Retiro el plato de lentejas”, dijo.

Los legisladores de Perú Libre continuaron protestando porque la titular del Legislativo había dado por terminado el incidente. Ante los reclamos, Lady Camones decidió suspender la sesión y convocar a junta de portavoces. Fue ahí que se inició la discusión directa entre los congresistas de Acción Popular.

María del Carmen Alva discute y jalonea a Isabel Cortez en el Pleno del Congreso | Canal N

Por este hecho, la congresista Cortez decidió denunciar a Alva ante la Comisión de Ética a pesar de las disculpas ofrecidas por la extitular del Parlamento.

Camones y Acuña

Por su parte, en el caso de Camones se dará cuenta del informe de calificación si procede o no investigarla por haber protagonizado unos audios con César Acuña, virtual gobernador regional de La Libertad.

En septiembre, el portal Epicentro difundió unas conversaciones en la que el líder de Alianza para el Progreso la presionaba para aprobar una ley que lo beneficie de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de octubre.

El contexto en que fueron registradas estas conversaciones sería dentro de un evento partidario convocado de urgencia para esta semana. Allí, Acuña Peralta le exige a la titular del Parlamento que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le escucha increpar a Acuña.

César Acuña le exige a Lady Camones legislar a favor de su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad | VÍDEO: Epicentro Tv

Seguidamente, el excandidato a la presidencia aclara a todos los presentes, parlamentarios y asesores de APP, que dicha iniciativa legislativa debe ser enviada por el Gobierno y no por el Congreso.

“Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando”, instruyó.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, continuó el candidato de APP.

Luego, Acuña exige a sus correligionarios a negociar con la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, de Avanza País, para cerrar el acuerdo rápido. De esta manera, el proyecto será atribuido específicamente a Alianza para el Progreso.

César Acuña lidera intención de votos.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, advirtió.

“Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo”, añadió.

