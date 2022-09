Congresistas piden disculpas por las expresiones de María del Carmen Alva en torno a la República Árabe Saharaui

Susel Paredes pidió perdón por expresiones de Maricarmen Alva contra la RAS

El canciller César Landa, asistió este lunes a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para informar sobre la política exterior del Gobierno. Esto, luego de la participación de Pedro Castillo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

En un áspero debate, el miembro del Ejecutivo recibió varias críticas de miembros de la oposición. Pero incluso María del Carmen Alva, presidenta de dicho grupo de trabajo, tomó la palabra y criticó que las relaciones con la República Árabe Saharaui se suspendan y se retomen. “En un año tenemos tres cambios en la Cancillería”, manifestó.

Asimismo, se refirió a lo dicho por Landa quien había mencionado que el presidente Fernando Belaunde había reconocido a dicha república durante su gobierno en el año 1984. Alva dijo que desde entonces la política exterior ha cambiado. “En 1984 había Unión Soviética y también existía el muro de Berlín, y todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas es un territorio de Argelia y no los reconoce Naciones Unidas, y de los 24 países árabes solamente los reconoce uno, no los reconocen los países árabes. ¿Cuál es la razón para que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Son considerados nómades, prácticamente”, aseveró.

Cuando le tocó la palabra, la congresista Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) criticó las palabras de la titular de la comisión. “Como miembro del Congreso pido perdón, porque no son 42 carpas en el desierto. Es una comunidad que lucha por su libertad, que lucha contra el colonialismo que es una lacra global. Yo le tengo respeto, así sean cuatro carpas, es una comunidad que quiere ser libre. Le pido perdón a esa comunidad como congresista”, dijo Paredes.

También dijo que prefiere ver el vaso medio lleno, y afirmó que hay puntos muy favorables por la participación peruana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y afirmó que se ha demostrado que la Cancillería es la roca institucional del Estado. Y que se subsanó el “exabrupto” de tener a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como canciller.

| Foto: Agencia Andina

“Sabe qué le hace bien al país, la institucionalidad. La Cancillería es un ministerio que logra esas islas de institucionalidad, porque pase lo que pase el cuerpo democrático sigue lo que dicen los tratados, vigilan la relación con las convenciones, son la imagen a nivel internacional. Por eso el proceso de integración a la OCDE está avanzando, porque hay un cuerpo profesional que hace bien su trabajo”, sentenció Susel Paredes.

En cuanto al tema de Las Malvinas, donde Perú ratificó su posición de apoyo a Argentina, la congresista dijo que no le ve ningún problema. “Después de la muerte de Isabel II, los ingleses deben tener otro problemas. Si tuviera 18 años me enrolaría a defender a esa patria [Argentina]”, dijo.

Agregó que no se debe ser mezquino con los logros de la Cancillería como lograr la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones.

Finalizó agradeciendo al cuerpo diplomático por el inmenso trabajo que hacen, y pidió disculpas si alguna palabra ha mellado el honor y el ánimo. No solo hay opiniones negativas, sentenció.

Más disculpas

Sigrid Bazán pide perdón por expresiones de Maricarmen Alva contra la RAS

Por su parte, Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), lamentó el tinte político que se le quiere dar a la política exterior. “Lamento las expresiones, hay colegas que parecen más marroquíes que peruanos. Me he reunido con el canciller de unas ‘cuantas carpas’ y de la RAS”, precisó de manera sarcástica.

“No solo me llama la atención, sino que es doloroso porque le debemos cierto respeto. No sé si han visto la situación de los niños de la República Árabe Saharaui que no pueden estudiar en una misma aula que los marroquíes. Más allá del tema solidario, que parece no gustarle a ciertos colegas, hay ciertos componentes para ser reconocidos como Estado”, aseveró.

Para Bazán, la forma como ciertos legisladores se expresaron sobre la RAS es insultante: “No tengo más que ofrecerle disculpas a sus representantes”.

SEGUIR LEYENDO