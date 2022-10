Ministro de Justicia considera que denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo no es viable

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, habló en una entrevista para canal N sobre el sustento de la denuncia constitucional en contra del presidente de la República Pedro Castillo y adelantó que ésta, no es viable constitucionalmente.

“La denuncia constitucional que ha formulado la señora fiscal de la Nación, no tiene un solo sustento que pueda resistir que esta sea viable, constitucionalmente hablando”.

Además, el ministro Chero, esgrimió que, a partir de la denuncia formulada por la jefa del Ministerio Público, se propicia el escenario idóneo para que se pueda promover una tercera moción de vacancia en contra del jefe de Estado.

“la fiscal de la Nación sugiere que se aplique en un momento político tan convulsionado y en un momento en que un sector del Congreso de la República viene insistiendo con pedidos de vacancia, es decir les está alcanzando una herramienta para que instrumentalice una posible vacancia o una posible suspensión”, dice el ministro.

“Como consecuencia de que se ha presentado esta denuncia constitucional, muchos congresistas que tienen la predica de vacancia constante, ya dijeron que es el instrumento para plantear un pedido de vacancia por incapacidad moral permanente que por cierto ni siquiera el Tribunal Constitucional ha desarrollado los alcances de esa figura”, continuó.

En esa misma línea, Chero explica que ahora la nueva herramienta para que el Congreso para sacar al presidente del cargo es la suspensión, pero que, así como con la vacancia que no alcanzan a los votos, la suspensión no podrá darse.

“Ahora pretenden incorporar ya no la vacancia porque no tienen los 87 votos, con ese sería el tercer intento, ahora hablan de suspensión, la suspensión no tiene desarrollo normativo”.

Luego, el ministro afirmó desconocer al abogado que formuló la acción de amparo presentada por el presidente Pedro Castillo contra el Poder Legislativo.

“No me causa sorpresa porque el presidente debe decidir a qué abogado contrata y qué estrategia de defensa trata para efectos de cautelar sus derechos fundamentales y sus prerrogativas que tiene cualquier investigación o proceso; no tenía conocimiento acabo de enterarme, seguro si nos reunimos nos comentará porque a veces también conversamos algunos temas que están vinculados a su defensa, pero siempre delimitando que la defensa del presidente la define él, la definen sus abogados, al colega que ha planteado esta acción no lo conozco, no tengo conocimiento de los alcances ni del contenido”.

