Alejandro Sánchez dejó de figurar como fallecido en el Reniec en cuestión de horas

La condición de “vivo” de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña y con mandato de detención preliminar, cambió sorprendentemente en cuestión de horas y pasó de figurar como fallecido en el registro del Reniec a activo o vivo.

La ficha Reniec de Alejandro Sánchez, dueño lugar donde el presidente Pedro Castillo habría realizado reuniones irregulares, indicaba una “cancelación” debido “a fallecimiento” hasta esta mañana. Sin embargo, alrededor de las 07:00, en esa parte del registro ahora indica “Restricción: ninguna”.

El jueves, diversos medios se percataron que Alejandro Sánchez figuraba como fallecido en el Reniec y su supuesta muerte habría ocurrido el 11 de octubre, cuando era buscado por las autoridades para detenerlo preliminarmente.

Alejandro Sánchez Sánchez es investigado por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.

Médico niega haber certificado muerte

Más temprano, el traumatólogo Víctor Raúl Vargas Reyes, el médico cuyo nombre aparece como quien habría certificado la defunción de Alejandro Sánchez, negó haber realizado algún trámite vinculado al dueño de la casa de Sarratea y se mostró sorprendido ya que indicó que no emite este tipo de documentos.

“No está mi firma ni mi huella. Para existir un certificado de defunción tiene que haber firma, huella y sello del médico que certifica”, manifestó este viernes en una entrevista a América Noticias.

“Supuestamente hay personas inescrupulosas que han entrado al sistema y con mis datos habrían emitido ese certificado”, añadió.

Además explicó que quienes realizaron esta acción podrían haber hecho el trámite a través del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), al cual tiene acceso el Ministerio de Salud.

El médico indicó que vive en Trujillo y que por estos días se encuentra de vacaciones. Mencionó además que tomará acciones legales contra el Minsa y el Reniec para denunciar el hecho.

Víctor Vargas dijo que nunca ha estado en la provincia de Chota , donde, según el certificado, habría ocurrido la ‘muerte’ de Alejandro Sánchez, a quien dijo tampoco conocer. “Yo Chota, no conozco, solo he estado en la ciudad de Cajamarca de vacaciones hace unos años, pero a Chota nunca he ido”, expresó.

Habría fugado

En tanto, según informó Epicentro Tv, el dueño de la casa Sarratea (Breña) se encuentra como prófugo desde la mañana del miércoles 12 de octubre, momentos antes que un equipo de policías y fiscales llegaran a su domicilio, una vivienda en Asia, a detenerlo de forma preliminar.

La información de Inteligencia indicaba que el empresario y presunto integrante del “gabinete en las sombras” se encontraba en su casa de Asia, de donde habría fugado por la puerta trasera minutos antes del operativo, según Perú21.

“Hemos considerado como lógico que esta información ha llegado a oídos de este señor antes de que se ejecute la medida y es por eso que la Policía no ha podido ubicarlos en los inmuebles que tenía”, dijo el general César Vallejos, exjefe de Dirección de Inteligencia de Ministerio del Interior.

