Roberto Silva aseguró que Sport Boys “no logra salir de su problema financiero”

Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), mostró su preocupación por los problemas financieros que viene atravesando el club de Sport Boys luego de las inspecciones que han hecho a los equipos de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.

“Estamos en la ronda de visitas a todos los clubes, estamos visitando a todos los clubes, ya estamos acabando con Liga 1 y Liga 2. Nos sirve para recoger un poco la situación de cada uno de los clubes, las inquietudes, hablar de los procesos en tema de deudas que siempre es la preocupación”, declaró Silva en Radio Ovación.

Luego se refirió a que la situación de los ‘rosados’ ya no depende de la SAFAP, sino que ahora la Comisión de Licencias está viendo el caso y ellos serán lo que darán la resolución final.

“Desde el punto de vista político hay temas de deudas por resolver todavía, nos preocupa muchísimo el caso del Sport Boys en Liga 1. En liga 2 el Aurich, Chavelines, Alfonso Ugarte son clubes que no han cumplido con lo que se comprometieron el año pasado. En la Primera División, Boys es el equipo que todavía no logra salir de su problema financiero, estamos a la expectativa porque ya no depende de nosotros lo que termine definiendo la Comisión de Licencias. Ojalá encuentren solución porque ‘la misilera’ es un club que merece estar en una mejor posición”, expresó el presidente de la institución.

Silva también se manifestó sobre los derechos de transmisión que tendrá la Liga 1 en la próxima temporada con la empresa 1190 Sports y reveló que no es algo que les concierne directamente, pero que deben estar al tanto para saber las repercusiones que tendrá este nuevo proceso con los clubes peruanos.

“Nos preocupa, no es algo que nos atañe directamente pero sí indirectamente así que estamos empapándonos de todo lo que corresponde a eso porque tenemos que velar por el interés de los chicos. Es preocupante que exista un consenso, que los clubes estén de acuerdo todos en el camino que deseen tomar. Se tiene que llegar a un buen puerto a través de la comunicación y ver cuál es el mejor camino para el fútbol y para todos en general. Nosotros somos partícipes indirectos”, habló sobre los derechos de televisión de la Liga 1.

Comunicado de SAFAP a SUNAT

Roberto Silva, como presidente de la SAFAP, emitió un comunicado dirigido a la SUNAT el 18 de agosto donde expresaban su total preocupación por el estado financiero de Sport Boys y la influencia negativa que puede tener en la histórica institución del Callao.

“El problema principal del Club hoy día es básicamente financiero, por lo que quien asuma la responsabilidad de sacarlo de la situación debe tener opciones financieras claras y tangibles. No podemos perder más tiempo”, se redactó en el tercer párrafo del documento.

Incluso, mencionan que, si las dificultades económicas persisten, ‘la misilera’ podría descender de categoría debido a las reglamentaciones establecidas por el Sistema de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

“El riesgo inminente que enfrenta el Club es perder la categoría por las sanciones reglamentadas en el Sistema de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Según nuestra información, si no logramos resolver esto antes de fines de agosto, la posibilidad de salvar al Club de la pérdida de la categoría por temas no deportivos es nula”, dice el comunicado de la SAFAP.

