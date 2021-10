Guía: prepárate para recorrer ‘El Camino Inca’ en 5 pasos

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco)

Hay muchos caminos que conducen a Machu Picchu, pero ninguno como el Camino Inca. La más popular entre los viajeros y la calle peatonal más famosa del continente americano. Desde Cusco, aproximadamente son 43 kilómetros de camino entre bosques y espesa niebla, escalinatas de piedras milenarias y vistas incomparables.

Al final está la recompensa: la famosa Puerta del Sol y sus impresionantes vistas de las ruinas de Machu Picchu. Caminar el Camino Inca es un rito de iniciación para el viajero y una aventura única, pero es necesario planificarlo bien antes de partir.

1. Escoger la mejor época del año

Es importante elegir el mejor momento. Los grupos se organizan durante todo el año (excepto en febrero, cuando llueve mucho y el Camino Inca está cerrado por mantenimiento), pero los mejores meses (más fríos y secos) son junio, julio y agosto.

Camino Inca en invierno. (foto: El Viajero - EL PAÍS)

El problema: también son los más solicitados. Para evitar las multitudes, es mejor ir antes o después de la temporada de lluvias (de marzo a mayo) o de septiembre a noviembre.

2. Estar físicamente bien

Se habla mucho entre los viajeros de la preparación física que se requiere para afrontar esta ruta, cuando en realidad no requiere más preparación que otras similares en longitud y dificultad técnica.

Caminata de turistas por el Camino Inca. (foto: Cusco Travel Agency)

Eso sí, es recomendable estar en buena forma y preparar las semanas previas al viaje con otras excursiones y largas caminatas. Por supuesto, las botas ya deben estar usadas y revisadas para ver si tienen ampollas. A un ritmo razonable y con una mochila pequeña, se evitan muchos problemas.

3. Hacer reserva con anticipación

Como ocurre con muchas otras rutas de senderismo de gran demanda en todo el mundo, el Camino requiere que hagas reservas anticipadas con mucha anticipación: con seis meses de antelación si queremos visitarlo en fechas fuera de temporada alta, y de seis meses a un año si queremos hacerlo desde mayo hasta principios de septiembre.

Camino Inca. (foto: www.caminoinca.com)

La ruta de dos días también suele ser la misma o está llena de gente y reservar con meses de antelación es más que imprescindible. Los permisos solo se otorgarán a operadores autorizados, aunque puedes consultar la disponibilidad general de asientos presionando este enlace.

Lo mejor es organizar una excursión de cinco días que nos permitirá caminar más relajados, disfrutar del paisaje y encontrar campings menos concurridos. También es importante contratar un seguro de viaje que cubra las actividades al aire libre.

4. Elegir la mejor agencia

Existen muchas empresas que ofrecen el Camino Inca, pero es conveniente estudiar bien las diferentes opciones, no solo el precio sino lo que incluyen, la calidad del equipo, los guías y porteadores. Pagar más no siempre es garantía de mayor calidad y lo mejor es ponerse en contacto con varias agencias para verificar la calidad de sus servicios. Es bueno pedirles una lista de los precios incluidos en el precio, para informarnos del tamaño del grupo y del tipo de transporte. Asegúrese de que el recorrido a pie incluya al menos la tienda, la comida, el cocinero, la entrada de un día a las ruinas y el regreso en tren.

Agencia Amazonas Explorer. (foto: Sistema B)

Los porteadores de equipo siempre están incluidos, aunque todos traen su propio equipaje personal, incluido un saco de dormir, a menos que pague un porteador aparte (alrededor de 40 dólares por 10 kilos). También hay servicios más exclusivos para excursiones privadas. Las autoridades de Cuzco y el Ministerio de Trabajo peruano son muy estrictos en las condiciones laborales de los porteadores y muchos operadores han sido sancionados por no respetar los requisitos sociales mínimos.

Entre los operadores garantizados se encuentran: www.amazonasexplorer.com, www.acacari.com, www.aventours.com, www.culturasperu.com y www.explorandes.com.

5. Elección de la ruta adecuada

El Camino Inca no es la única ruta a Machu Picchu. Hay más versiones tanto del Camino Inca como de otros senderos. Estos son los más populares:

- Excursión a Salkantay

Es una ruta más larga y pintoresca, aunque agotadora, que accede a Machu Picchu a través de un camino un poco más difícil que el Camino Inca.

Vista del nevado Salkantay desde el distrito de Curahuasi.

Se puede realizar en cinco días y nos llevará de la selva al terreno alpino. Puedes ir solo o con guía, con un precio aproximado de $400.

- Camino Inca por la jungla

Es una ruta desarrollada por operadores y guías que va de Cuzco a Machu Picchu vía Santa Teresa y ofrece de dos a cinco días de viaje en bicicleta, a pie o en balsa. Comienza con un largo viaje de cuatro a cinco horas desde Cuzco hasta Abra Málaga, el paso más alto (4.350 metros) entre Ollantaytambo y la cuenca del Amazonas.

Camino Inca por la jungla. (foto: www.inkatrail.com)

En un punto del lado del Amazonas se toma la bicicleta de montaña para realizar el largo viaje a Santa María. Se inicia en un camino asfaltado que se convierte en pista a los 20 kilómetros y es un increíble y escénico descenso desde el glaciar hasta la zona tropical, un total de 71 kilómetros.

- Excursión al Valle de Lares

Una opción más cultural, preferiblemente con guía. No es una ruta en sí misma, sino una caminata a lo largo de una de las varias rutas que conducen a Ollantaytambo a través del espectacular Valle de Lares. La ruta comienza en las aguas termales y pasa por pueblos agrícolas andinos, sitios arqueológicos incas poco conocidos, exuberantes lagunas y quebradas de ríos.

Valle de Lares. (foto: Peru Andean Travel)

Termine con un viaje en tren desde Ollantaytambo a Aguas Calientes. Aunque el componente cultural es lo principal en esta caminata, el paisaje montañoso es impresionante. El precio medio es de $460 dólares.

