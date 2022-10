Diego Chávarri y su exótico paso por el fútbol de Irán: vivía en el hotel del presidente y cambiaba monedas de oro

Diego Chávarri contó cómo fue su paso por el Gostaresh Foolad, equipo de Irán.

Diego Chávarri (33 años) apareció como uno de los talentos en Sporting Cristal (2009), pero su vida en el fútbol fue muy corto. Ganó más protagonismo en los programas de espectáculos que en los deportivos. De todas formas, logró jugar en el exterior: la liga de Irán, donde convivió con otra religión y costumbres.

En entrevista para el programa digital “Tiempo Muerto” del narrador deportivo Giancarlo Granda, el exfutbolista recordó su paso por la Irán Pro League allá por el 2013, cuando jugaba por Defensor San Alejandro, equipo de Segunda División.

“Cuando estaba en Cobresol, empresarios (peruano e iraní) me querían llevar a Irán. Pero era a prueba. Y les dije: ‘no sean locos, yo tengo contrato acá’. Bueno, quedó en cero”, arrancó Diego Chávarri sobre el primer interés de llevarlo a dichas tierras del Medio Oriente.

“En San Alejandro, me escribe solo el empresario iraní. Me mandó un correo en inglés y le respondí. Le dije que yo no puedo ir a prueba. Me respondió: ‘yo te llevo firmado’. Me mandó todo el contrato y... estaba bonito (risas)”, contó el exvolante nacional.

“Pasó una semana y me mandó pasajes. Yo tenía partido y solo jugué unos minutos para evitar alguna lesión. Luego me fui a la casa del Presidente y le enseñé lo que tenía. Me dijo: ‘tranquilo, oportunidades así no se dan. No te preocupes’”, agregó.

Tras ello, Diego Chávarri dejó el país y viajó por más de 30 horas para llegar hasta Irán. “No es nada moderno. Era un aeropuerto pequeño. La ciudad era como Arequipa: altura, seco y sol. Saqué mis maletas y el empresario me recogió. Tienes que tener claro que solo estás yendo a jugar”, apuntó.

Diego Chávarri jugando en el Gostaresh Foolad, equipo iraní que recién había ascendido (2013).

“Me comunicaba en inglés, pero no todos sabían. Yo vivía en un hotel que era del dueño del equipo. Tenía una persona que me llevaba al entrenamiento y cuando regresaba me mandaban mi comida. Nada raro. Todos los días eran iguales”, acotó.

“Para empezar, las mujeres están tapadas. No puedes usar short. Es un país con unas costumbres distintas. Pero el que me salvó fue el arquero... me dijo: ‘apunta un número’. Era una chica que vivía allá, que se volvió mi amiga. Y bueno, ahí me pude distraer”, comentó con sarcasmo.

“Me choqué con un fútbol que era rápido. Acá (en Perú) tenía tiempo para pensar. Allá la presión era bastante. Me costó al principio adaptarme. Pero había premios bonitos”, cerró Diego Chávarri, quien también reveló que cambiada monedas de oro que le regalaban a cambio de 200-300 dólares.

Pequeña historia del exfutbolista nacional en el fútbol del Medio Oriente allá por el 2013. (Video: Tiempo Muerto).

