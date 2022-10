Diego Rebagliati y por qué Ricardo Gareca aún no negocia con Independiente de Avellaneda

Diego Rebagliati se refirió al interés de Independiente de Argentina por Ricardo Gareca.

Diego Rebagliati se refirió al futuro de Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana. El exfutbolista señaló que Independiente de Avellaneda tiene un interés real por el ‘Flaco’, no obstante, hay ciertas trabas que limitan las conversaciones entre ambas partes.

“El que tiene mucha opción de volver a dirigir es Gareca, hay un interés de Independiente. Lo que pasa es que está de técnico Falcioni, que es muy amigo de Gareca del tiempo en América de Cali, Gareca ha pedido que termine el campeonato y que le digan que no va seguir, en ese momento, cuando su excompañero no esté de técnico, se va a sentar a conversar”, contó el panelista en Al Ángulo.

Luego, Diego Rebagliati reveló el otro obstáculo para que el ‘Tigre’ no llegue ahora a Independiente es que el DT argentino quiere volver a dirigir en enero de 2023. Asimismo, el torneo ‘gaucho’ está a tres fechas de que acabe, por lo que sería muy ilógico su incorporación a estas alturas.

Su compañero Michael Succar se unió a la conversación y resaltó el deseo de Ricardo Gareca por asumir el banquillo del ‘rojo’. “Cuando le preguntaban en Argentina, esto me lo comentó un colega, a qué equipo quisieras dirigir, antes de que aparezca el interés de Boca, él decía Independiente”.

Por otro lado, Rebagliati también se refirió por qué el exseleccionador peruano no llegó a Boca Juniors. “Riquelme lo quería, pero el presidente no se animaba a contratarlo porque pensaba que iba a perder mucho apoyo de los socios mayores de 40 años”.

Por último, Pedro García añadió que con el buen momento que atraviesa el elenco ‘xeneize’ de la mano de Hugo Ibarra no tiene sentido que Gareca se convierta en el nuevo estratega de uno de los equipos más grande de Argentina.

Panelistas de Al Ángulo hablaron sobre el futuro de Ricardo Gareca.

Últimas palabras de Ricardo Gareca

El técnico argentino habló con la Revista Económica sobre su paso por la selección peruana y lo que siente después de casi cuatro meses de la dolorosa derrota ante Australia por el repechaje camino al Mundial de Qatar 2022.

“Le di todo al Perú, todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión, pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores. No tengo nada de reprocharme, fueron las palabras de Gareca acerca de su era en la ‘bicolor’.

El exfutbolista se mostró aún dolido por no conseguir el boleto a la Copa del Mundo. “La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la Selección y el país por no haber logrado la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión”.

Precisamente, el argentino no volvió a dirigir tras la caída en la definición por penales ante la selección de Australia. Regresó al Perú, pero no llegó a un acuerdo con la FPF y decidió tomar otros caminos después de más de siete años.

Ricardo Gareca se despidió de los hinchas de la selección peruana en una conferencia de prensa.

Ya sabe lo que es dirigir en Independiente

El ‘Tigre’ se puso el buzo del club argentino después de pasar por San Martín de Tucumán y Talleres en la segunda división. Aquella vez disputó 26 partidos, en los cuales consiguió 10 victorias, seis empates y 10 derrotas. Solo permaneció una temporada. Previamente, estuvo en el ‘rojo’ en su etapa como futbolista, es más se retiró ahí.

SEGUIR LEYENDO