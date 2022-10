Barcelona vs Inter EN VIVO HOY: duelo estelar en San Siro por Grupo C de Champions League

Barcelona vs Inter EN VIVO HOY: partido por jornada 3 de Champions League.

Barcelona vs Inter EN VIVO. ‘Azulgranas’ y ‘negriazules’ se ven las caras, hoy martes 8 de octubre, en el mítico San Siro de la ciudad de Milán por la tercera jornada del Grupo C de Champions League. Solo vale los tres puntos para seguir en la lucha y no complicarse en la tabla de posiciones, donde Bayern Munich es líder con puntaje perfecto.

El equipo de Xavi Hernández perdió ante los ‘bávaros’ fuera de casa y ahora está obligado a imponerse en Italia para seguir soñando con los octavos de final. Su presente, claro, lo respalda, pues marcha invicto en el certamen local. De hecho, es líder junto a Real Madrid en LaLiga Santander.

“Lo de mañana (hoy) es otra historia. Venimos de no puntuar en Munich y ahora tenemos un partido muy importante. Tenemos que demostrar personalidad. Es el momento de rendir en esta competición”, señaló el técnico español en la previa del encuentro.

“Tenemos que defender bien, no encajar ni conceder muchas ocasiones. Eso es importante para competir bien y mejor. En la Champions nos perjudicó mucho ese gol de estrategia en Munich (1-0 tras un tiro de esquina). Eso cambió un poco la dinámica del partido”, acotó.

Jugadores de Barcelona luego del entrenamiento en San Siro previo al duelo con Inter.

Asimismo, Marcos Alonso, dio sus impresiones sobre el partido. “Tenemos un partido difícil. Se necesita estar concentrados para llevarnos los tres puntos a casa. Llegamos en un buen momento. Ahora es muy pronto para hablar de candidatos”, apuntó.

“Inter es un gran equipo. Está bien trabajado en lo físico y táctico. Tiene mucha calidad arriba. Sabemos de la dificultad. Pero nosotros estamos trabajando bien y con buen nivel. Es un duelo muy importante”, cerró el defensa.

Inter, por su lado, no la pasa bien en la Serie A. Está en la casilla 9 del campeonato a 8 puntos del líder Napoli, que también está en la competencia. El local lleva dos derrotas al hilo y tiene que ganar sí o sí a Barcelona para romper mala racha.

Horarios de Barcelona vs Inter de Milán

- Honduras / 13:00 horas.

- Nicaragua / 13:00 horas.

- El Salvador / 13:00 horas.

- Costa Rica / 13:00 horas.

- Panamá / 14:00 horas.

- México / 14:00 horas.

- Perú / 14:00 horas.

- Colombia / 14:00 horas.

- Ecuador / 14:00 horas.

- Estados Unidos (Miami) / 15:00 horas.

- Venezuela / 15:00 horas.

- Bolivia / 15:00 horas.

- Paraguay / 16:00 horas.

- Chile / 16:00 horas.

- Brasil / 16:00 horas.

- Argentina / 16:00 horas.

- Uruguay / 16:00 horas.

- España / 21:00 horas.

Canales para ver Barcelona vs Inter de Milán

- Argentina / Fox Sports y Star+.

- Chile / Fox Sports 1 y Star+.

- Perú / ESPN 2 y Star+.

- Colombia / ESPN 2 y Star+.

- Ecuador / ESPN 2 y Star+.

- Paraguay / ESPN 2 y Star+.

- Venezuela / ESPN 2 y Star+.

- Uruguay / ESPN 2 y Star+.

- Bolivia / ESPN 2 y Star+.

- Brasil / TNT Sports y HBO MAX.

- Costa Rica / ESPN y Star+.

- El Salvador / ESPN y Star+.

- Guatemala / ESPN y Star+.

- Honduras / ESPN y Star+.

- Nicaragua / ESPN y Star+.

- Panamá / ESPN y Star+.

- México / HBO Max y TNT Sports.

- España / Movistar Liga de Campeones t Movistar+.

- Estados Unidos / VIX+, Paramount+, TUDN y Univisión.

Bayern Munich venció 2-0 a Barcelona por la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League

SEGUIR LEYENDO: