Alvina Ruiz hizo su debut actoral en Netflix con la serie ‘Contigo Capitán’: “Un sueño hecho realidad”

Alvina Ruiz contenta con su debut actoral en Netflix en la serie Contigo Capitán. (América TV)

Alvina Ruiz ha demostrado que es una mujer multifacética. La periodista se mostró muy emocionada al contar detalles de su actuación en la serie ‘Contigo Capitán’, el cual fue estrenada el último 05 de octubre a través de la plataforma de Netflix y que cuenta la historia del futbolista Paolo Guerrero cuando estuvo en medio de una batalla legal contra la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) cuando no se le permitió jugar el Mundial Rusia 2018 por dar positivo en una prueba antidoping.

La conductora de ‘América Noticias’ estuvo en el set de ‘En Boca de Todos’ para hablar sobre su participación en a producción, que comenzó a rodarse hace un año. Para la figura de América TV, fue una gran sorpresa cuando los productores la llamaron para que pase por un casting, del que finalmente salió escogida.

“Para mí es una primera experiencia así que estoy más que emocionada porque fue una convocatoria que empezó hace más de un año. Me llamaron y me presenté para un casting. Para sorpresa mía, que jamás había actuado, pasé. Es un sueño hecho realidad. Tuve mis 15 segundos de fama”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Alvina Ruiz participó de la serie Contigo Capitán como periodista. (Instagram)

Previo a su visita al magazine, Alvina Ruiz utilizó sus redes sociales para compartir algunos fragmentos de las grabaciones mostrando su faceta como actriz. A través de su cuenta oficial de Instagram, la también escritora se mostró agradecida por la oportunidad señalando que era ‘un sueño hecho realidad’ trabajar en ‘Contigo Capitán’.

“Agradecida por la oportunidad de estar en la serie de Paolo Guerrero “Contigo capitán” que se estrena hoy en Netflix. La producción muy acogedora, han grabado en Perú, Suiza, Argentina y Brasil. Se me hizo estar en una serie. Los sueños se pueden hacer realidad. La experiencia es inolvidable”, escribió.

Según las imágenes, Alvina Ruiz interpretará a una periodista que está investigando todo a cerca del caso de Paolo Guerrero, quien es interpretado por Nikko Ponce que casi lo deja fuera del Mundial de Rusia en el 2018. En el clip se puede ver que entrevista al futbolista así como a otras personas que estarían relacionadas al tema.

Alvina Ruiz hizo su debut actoral en Netflix con la serie Contigo Capitán. (Instagram)

Los cambios físicos de Nikko Ponce para interpretar a Paolo Guerrero

Nikko Ponce contó que tuvo que someterse a varios cambios físicos para parecerse a Paolo Guerrero, además, recibió el apoyo del futbolista para nutrir mucho más su papel protagónico. “Vine a Lima para reunirme con los directores, y cuando ya me contaron que se trataba de interpretar a Paolo Guerrero, me corté y pinté el pelo, me compré lentes de contacto y una camiseta de Perú”.

“Dejaron de comunicarse conmigo durante casi un mes, pensé que ya no pasaba nada, pero decidí jugar mi última carta. Le pedí a mi novia que me grabara un video hablando en portugués. Me puse un polo plomo muy parecido al que Paolo usó en la entrevista con Juan Pablo Sorín, y en quince minutos ya tenía listo el material. Se lo envié a la productora Delia para ver qué pasaba y, finalmente, me eligieron. Cuando ya estaba en el proyecto me comentaron que ese video fue decisivo para mi elección”, agregó.

Nikko Ponce se refiere a su actuación en Contigo Capitán. | Instagram

