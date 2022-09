Contigo Capitán: Nikko Ponce y los cambios físicos a los que tuvo que someterse para interpretar a Paolo Guerrero

Nikko Ponce se refiere a su actuación en Contigo Capitán. | Instagram

Nikko Ponce cuenta que cuando llegó a su vida la propuesta de encarnar a Paolo Guerrero en ‘Contigo Capitán’, ya había tirado la toalla en la actuación y estaba viviendo en la playa junto a su madre y su novia, alejado de la ciudad. Recuerda que hizo cuanto casting podía para que un productor de Estados Unidos o Latinoamérica lo capte, pero eso no sucedió. Desanimado, decidió dar un paso al costado.

De pronto, recibió una llamada que le cambió por completo la vida. Nikko Ponce indicó que está preparado para las críticas, pues ya las viene recibiendo desde que supo que interpretaría al delantero peruano.

“Creo mucho en el universo, en que las cosas pasan por algo y en el momento indicado, había probado tanto por todos lados, que cuando decido no actuar más, me llaman para decirme que creían que era el actor indicado para un proyecto de Netflix, pero que debían hacerme algunas pruebas. Pasé por un montón de pruebas, reuniones y todo se fue tornando más serio y el interés por mi trabajo fue creciendo”, contó Nikko Ponce a El Comercio.

El artista cuenta que tuvo que someterse a varios cambios físicos para parecerse a Paolo Guerrero, además, recibió el apoyo del futbolista para nutrir mucho más su papel protagónico. Como se sabe, ‘Contigo Capitán’ cuenta la historia de la batalla legal que libró el futbolista contra la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) cuando no se le permitió jugar el Mundial Rusia 2018 por dar positivo en una prueba antidoping.

“Luego vine a Lima para reunirme con los directores, y cuando ya me contaron que se trataba de interpretar a Paolo Guerrero, me corté y pinté el pelo, me compré lentes de contacto y una camiseta de Perú. Dejaron de comunicarse conmigo durante casi un mes, pensé que ya no pasaba nada, pero decidí jugar mi última carta. Le pedí a mi novia que me grabara un video hablando en portugués. Me puse un polo plomo muy parecido al que Paolo usó en la entrevista con Juan Pablo Sorín, y en quince minutos ya tenía listo el material. Se lo envié a la productora Delia para ver qué pasaba y, finalmente, me eligieron. Cuando ya estaba en el proyecto me comentaron que ese video fue decisivo para mi elección”, detalló.

Nikko Ponce como Paolo Guerrero en 'Contigo Capitán'. (Netflix)

Paolo Guerrero le ayudó mucho en su interpretación

Nikko Ponce señaló que no sabe si Paolo Guerrero intervino en su elección, sin embargo, sí se involucró mucho cuando fue seleccionado. “Paolo me ayudó muchísimo. A pesar de que lo estaban operando en Alemania, estaba al tanto de todo lo que hacíamos”, indicó el actor, quien ya conocía al deportista.

“Ahora que nos vimos me contó su versión de lo que había pasado, cómo se sentía, cómo vivió esos días, y coincidimos en que esta serie le hará justicia a su carrera y a su nombre. Para este personaje averigüé muchísimo, fue una investigación ardua, recurrí a entrevistas, a conversaciones que Paolo tuvo con Jefferson Farfán, con su mamá y a situaciones ocurridas en 2018″, acotó el artista, quien relata que el propio Paolo le contó su historia y que su sueño siempre fue representar al Perú en un Mundial.

“Es muy pegado a su familia, a sus padres, su círculo de amigos es muy pequeño”, explicó Ponce. Además, contó que tuvieron que hacerle muchos tatuajes, característicos de Paolo Guerrero.

Nikko Ponce agradecido poR la oportunidad. Instagram

Además, tuvo que bajar 10 kilos. Respecto al fútbol, confiesa que es no tuvo problemas con ello, pues es “recontra futbolero”.

La serie de seis capítulos se estrena el 5 de octubre a través de Netflix. Cuenta con la dirección a Javier Fuentes‑León y Daniel Vega Vidal, y ha sido rodada en Europa, Brasil, Argentina y Perú.

Nikko Ponce confiesa que está con mucha expectativa, pero también preparado para las críticas, las cuales iniciaron desde que se supo que él encarnaría a Paolo Guerrero.

“Estas empezaron cuando se conoció que yo iba a interpretar a Paolo. No había foto, nadie había visto nada, pero empezaron a llover las críticas con respecto al color de mis ojos. Estoy preparado, curtido”, indicó.

Contigo Capitán - Tráiler

