Héctor Ventura asegura que Sánchez es clave en “caso Sarratea” y que no puede fugarse de la justicia

Héctor Ventura habló sobre dueño de casa Sarratea

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, también se pronunció al conocer que esta mañana la Fiscalía, en conjunto con el Equipo Especial de la PNP, allanó oficinas y viviendas a los presuntos involucrados en los casos de “Los Niños”, “Casa Sarratea” y el “Gabinete de las sombras” en donde el presidente Pedro Castillo estaría comprometido.

Ante esta importante intervención, que se maneja de la mano con el Poder Judicial, el legislador de Fuerza Popular, manifestó que en el “Caso Sarratea”, el dueño de la vivienda, Alejandro Sánchez Sánchez, es una pieza clave en esta investigación porque él podrá desmentir o afirmar dichas operaciones que supuestamente que gestionaban en esa vivienda.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario del Estado precisó que es importante dar cuanto antes con su paradero al ser “una piedra angular” en dichas indagaciones por parte de la Fiscalía.

Presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, habla sobre operativo de la Fiscalía | TV Perú

“Alejandro Sánchez Sánchez es piedra angular del caso Sarratea, así como actos de corrupción en el MTC y Ministerio de Vivienda. Si al final del día no aparece, no solo estaría prófugo, también estaría siendo encubierto”, expresó el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que este 11 de octubre, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 10 días contra Alejandro Sánchez Sánchez y otros cinco involucrados en el ‘Caso Sarratea’. El mandato se dio a solicitud del Ministerio Público.

La orden judicial también llega a los ex asesores presidenciales Eder Vitón y Biberto Castillo. En ese mismo contexto, se decidió detener al ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, así como al empresario Jenin Cabrera y al ex jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, Auner Vásquez.

Hasta el momento, según información fiscal, se sabe que cinco de los investigados ya han sido capturados. Sin embargo, se conoció que Alejandro Sánchez no fue encontrado en su vivienda durante el allanamiento, por lo que se presume que habría huido de la justicia.

A los involucrados en estos hechos, se les sindican por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y encubrimiento personal.

En el ‘Caso Sarratea’ se investigan las presuntas reuniones del presidente Pedro Castillo con diversos funcionarios. Esta casa habría sido usada como una oficina “alterna” a Palacio de Gobierno en donde se operaban todos estos presuntos casos que se trabajarían bajo la mesa.

Capturan a implicados del "Gabinete en la sombra" de Pedro Castillo. (Panamericana)

Ilich López sobre allanamiento de sus inmuebles por caso ‘Los Niños’

El parlamentario Ilich López, que integra la bancada de Acción Popular, consideró que “hace mucho tiempo” se debió realizar el operativo de allanamiento en las oficinas y residencias de los congresistas conocidos como ‘Los Niños’, en los cuales, él también está involucrado.

“Respetamos que la Fiscalía realice sus labores. Esta acción se debió hacer hace mucho tiempo atrás, ya que solicité desde un primer momento el levantamiento del secreto de telecomunicaciones, el secreto bancario y el allanamiento correspondientes. Adelante con la verdad”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de parlamentario.

Recordemos que esta mañana la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron un operativo de allanamiento en las oficinas y residencias de ‘Los Niños’, entre ellos: Raúl Doroteo, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

