Kim Hyun Joong en Perú: todo sobre el paso de la estrella de ‘Boys Over Flowers’ por Lima

Kim Hyun Joong ofrecerá un concierto en Lima este martes 4 de octubre.

El ídolo surcoreano Kim Hyun Joong, recordado por aparecer en la serie ‘Boys Over Flowers’, se presentará este martes 4 de octubre en la Plaza Arena del Jockey Plaza como parte de su gira por Latinoamérica “The end of a dream”. Los fans peruanos están ansiosos por el esperado concierto, pues la última vez que visitó el país fue en el 2019.

El cantante de k-pop y su banda Gemini llegaron al país la tarde del lunes 3 de octubre. Los seguidores de Kim Hyun Joong se emocionaron por su aparición en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, recibiéndolo con pancartas, flores amarillas y algunos regalos. Sin embargo, el artista decidió no darse un baño de popularidad.

Kim Hyun Joong alborotó a fans peruanas a su llegada a Lima | TikTok/@ jeanethloayza

Tras saludar por unos breves segundos, el recordado líder del grupo SS501 ingresó a un vehículo que lo llevó al Hotel Swissotel, ubicado en San Isidro. Decenas de fanáticos de Hyun Joong se trasladaron al establecimiento para esperar que su ídolo se asomara por la ventana, al menos por tan solo unos instantes.

En redes sociales, se difundieron imágenes del famoso ‘balconazo’, en donde se aprecia a jóvenes seguidoras cantando y bailando los temas musicales más populares del cantante, entre ellas “Lead me in your way”, “Prism time”, “Bark matic”, “I’am million” y muchas más.

Fans esperaron a Kim Hyun Joong a las afueras del hotel donde se hospeda | TikTok/@sarocita

Agradecido con fans

En TikTok, se difundieron las declaraciones de André Chavarry, amigo peruano de Kim Hyun Joong. Según dijo a las fanáticas, el ídolo surcoreano lo invitó a comer varios platos típicos a su llegada a Lima. Además, dijo que el artista estaba muy agradecido con sus fans peruanos por tan cálido recibimiento.

“Quizás ustedes merecen más que yo estar allí con él, pero algo que les puedo decir que él ama mucho a sus fans y lo escuché de sus propias palabras. Lo he escuchado, de corazón, que él dice que ama mucho a sus fans. Dijo también que antes de venir que no conocía mucho Perú, pero hizo un amigo y ahora le gusta mucho. Hoy comió lomo saltado, ají de gallina y ceviche. Le gustó mucho, pero le gustó más el lomo saltado”, dijo.

Según amigo peruano de Kim Hyun Joong, el artista surcoreano amó probar el lomo saltado.

Lo que debes saber del concierto

Si estás pensando en asistir al show de Kim Hyun Joong en Lima, recuerda que quedan entredas disponibles para las zonas General (S/ 276) y VIP (S /460). Los tickets están a la ventan en la plataforma oficial de Passline.

El evento iniciará a las 20: 00 horas y se realizará en la Plaza Arena, ubicada en la Av. El Derby. Los fans deberán ingresar por la puerta 4 del recinto.

Está prohibido el ingreso y uso de objetos punzocortantes, cámaras fotográficas profesionales, cámaras fotográficas semi-profesionales y/o filmadoras, cadenas, punteros láser, cámaras Go Pro, iPads o tablets, selfie sticks, carteles o pancartas, cualquier otro elemento/s considerado ofensivo o de riesgo.

Los menores de edad deben de ingresar con un adulto responsable (ambos con entrada).

Kim Hyun Joong, quien interpretó a Yoon Ji Hoo en la serie "Boys over flowers", ya está en Perú.

SEGUIR LEYENDO