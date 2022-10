Michael Succar dijo que Sporting Cristal ya es “campeón” del Torneo Clausura tras empate con Universitario

Michael Succar dijo que Cristal ya es "campeón" del Clausura tras empatar con Universitario.

Sporting Cristal igualó 0-0 con Universitario de Deportes y fue el más beneficiado a cuatro fechas del final del Torneo Clausura, debido a que mantiene su invicto y sobre todo su distancia en la tabla, hasta muchos ya lo dan como ganador de este certamen. El periodista Michael Succar se animó a señalar al equipo de Roberto Mosquera como el “campeón”.

“Lo que hemos visto hoy día si se podría considerar una final porque Sporting Cristal ha dado un paso gigante, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que no termine siendo el campeón del Clausura por rendimiento, por fixture y la matemática, tres puntos por delante de su más cercano rival, Melgar, cuando faltan cuatro partidos por jugarse, cuando tiene más de 20 partidos como invicto y cuando no fue superado por el rival más difícil de estas últimas fechas, Universitario”, arrancó el conductor de Después de Todo.

“Insisto va a ser muy difícil, si me apuran les diría que Cristal ya es campeón del Clausura, salvo que algo raro pase, por el rendimiento, por el fixture y porque los demás también se pueden caer, no es que hayan venido derechitos en las últimas fechas, ni siquiera Melgar. Uno dice te estás adelantando cuando hay tres puntos de diferencia y faltan doce por jugarse, me la juego desde ahorita”, complementó el comunicador.

Su compañero Diego Rebagliati intervino para mencionar que Alianza Lima puede poner a dos puntos de los rímenses en caso gane a Deportivo Municipal, pero coincidió que Cristal tiene todo para quedarse con el segundo torneo de la Liga 1 2022. “Depende de sí mismo y está bastante sólido, dos partidos seguidos que no le hacen goles, todo apunta hacia eso”.

Diego Rebagliati se refirió a los equipos que podrían ganar el Torneo Clausura.

Fixture de Cristal

Sporting Cristal de los equipos que se encuentran peleando el Torneo Clausura es el que tiene el fixture más accesible. ¿Por qué? No irá a altura, tiene tres partidos en Lima y solo saldrá una vez de la capital para enfrentar a Alianza Atlético en Sullana. Además, no enfrentará a un rival directo, pues la última derrota de Atlético Grau le da más tranquilidad para afrontar esta última recta.

Fecha 16: Sport Boys vs Sporting Cristal

Día: 15 de octubre

Hora: 15:30

Estadio: Iván Elías Moreno

Fecha 17: Sporting Cristal vs Atlético Grau

Día: 20 de octubre

Hora: 13:15

Estadio: Alberto Gallardo

Fecha 18: Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Día: 23 de octubre

Hora: 13:15

Estadio: Campeones del 36

Fecha 19: Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci

Día: 30 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: Alberto Gallardo

Así va la tabla del Torneo Clausura tras empate de Cristal con Universitario.

Equipos que siguen en la pelea del Clausura

Los dirigidos por Roberto Mosquera ganarán el Torneo Clausura si suman en sus cuatro partidos restantes como lo vienen haciendo desde hace 24 partidos, no obstante, hay clubes que están a la espera de su tropiezo.

Primero, Alianza Lima, el cual no tiene un fixture accesible, pero intentará la hazaña de la mano de Guillermo Salas. Jugará en altura contra Cienciano y Ayacucho FC y en lo que va de la temporada nunca pudo sumar en ciudades con elevación.

Segundo, Melgar, que se recuperó de su bajón después de la Copa Sudamericana. El ‘dominó' chocará con un rival directo. Se trata de Universitario de Deportes, el cual también busca pelear hasta la última fecha este campeonato.

