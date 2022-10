Carlos Compagnucci explicó por qué Hernán Novick no fue titular y su ingreso tardío en Cristal vs Universitario

Hernán Novick hizo su ingreso a poco del final de Universitario vs Cristal.

Universitario de Deportes igualó sin goles con Sporting Cristal por la jornada 15 y sigue lejos del primer lugar del Torneo Clausura. Por ese motivo, la decisión del entrenador Carlos Compagnucci por no alinear como titular a Hernán Novick ha sido muy cuestionado, no obstante, el argentino explicó por qué se inclinó por guardar al ‘10′ uruguayo.

El DT ‘merengue’ comenzó analizando el trámite del duelo con los ‘celestes’. “Contento por el resultado y no intranquilo, venimos a buscar los tres puntos, las cosas no salieron del todo bien, enfrentamos a un gran equipo, no estuvimos finos para generar más, el empate me deja un sabor amargo porque tenemos la necesidad de acortar puntos”.

“Los equipos uno lo planifica de una manera, a veces se suceden cosas que uno piensa y a veces no, uno piensa en un cambio, en lo que puede dar un jugador dentro de la cancha de entrada y entrando en algún momento del partido. Si hablamos con el resultado puesto, le podíamos haber dado más minutos, pero son decisiones y también tengo que pensar en todo el equipo”, respondió Compagnucci cuando le preguntaron por Hernán Novick.

Minutos más tarde, el estratega de Universitario volvió a referirse al futbolista uruguayo. “Pensé también que Novick podía darnos más entrando, que protagonizando desde el inicio porque hace tres días jugamos un partido, podía estar más fresco para entrar y definir situaciones”.

Carlos Compagnucci habló sobre la no inclusión de Hernán Novick en el equipo titular de Universitario para enfrentar a Cristal.

Hernán Novick en Universitario

El ‘charrúa’ no fue titular en Universitario vs Cristal, pues Carlos Compagnucci decidió incluir a Jordan Guivin, quien volvía de una suspensión por su tarjeta roja contra Alianza Atlético en Sullana, junto a Jorge Murrugarra y adelantar a Piero Quispe.

El exfutbolista de Peñarol ingresó a los 80′ por el canterano Quispe, no obstante, no pudo influir en el resultado del compromiso disputado en el estadio Nacional. Es más, no tuvo ningún disparo al arco y sus centros en balones detenidos no generaron peligro.

Novick solo tuvo un poco más de diez minutos ante los rímenses y por eso es el DT argentino es muy cuestionado en redes sociales, debido a que el uruguayo venía de ser la figura en la goleada 3-0 sobre Carlos A. Mannucci tras marcar un gol.

El volante uruguayo abrió la cuenta en el estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Claramente, el habilidoso jugador de 33 años no es titular para Compagnucci. Solo ha iniciado en dos oportunidades bajo el mando del ‘gaucho’. Esto sucedió en las victorias sobre el ‘tricolor’ y Atlético Grau.

Dato: Hernán Novick ha anotado tres goles y ha dado tres asistencias en 18 partidos disputados.

Posición de la ‘U’ en el Clausura

Tras el empate con Sporting Cristal, Universitario se mantiene en la tercera posición con 28 puntos a cuatro del líder, Sporting Cristal. Eso sí, podría bajar a la cuarta casilla con un triunfo de Alianza Lima.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes recibirá a Melgar en la próxima jornada del Torneo Clausura. Este partido se llevará a cabo el domingo 16 de octubre a las 15:30 en el estadio Monumental. Su rival llegará con una goleada (3-0) sobre Ayacucho FC.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal visitará a Sport Boys el sábado 15 de octubre a las 15:30 en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. La ‘misilera’ sumó un punto en condición de visitante al empatar sin goles con Carlos A. Mannucci en Trujillo.

