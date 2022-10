Carlos Zambrano tuvo el mejor puntaje en la victoria de Boca Juniors ante Aldosivi, según SofaScore

Carlos Zambrano fue uno de los más destacados de Boca Juniors vs Aldosivi.

Boca Juniors venció 2-1 a Aldosivi por la jornada 24 de la Liga Argentina y sigue en lo más alto de la tabla. El peruano Carlos Zambrano disputó los 90 minutos y tuvo un gran rendimiento en la zona defensiva, tanto así que recibió la mejor puntuación del compromiso por el portal de estadísticas SofaScore.

El ‘Kaiser’ no tuvo un buen arranque, pues no pudo ganar en el balón aéreo contra el central Nicolás Valentini, quien marcó el empate (1-1) momentáneo en La Bombonera, no obstante, se repuso y terminó el partido con una sobresaliente actuación.

Carlos Zambrano perdió en el duelo aéreo con Nicolás Valentini.

El integrante de la selección peruana cerró el duelo con Aldosivi con un 90% de efectividad de pases. Realizó cinco entradas exitosas y dos intercepciones, ganó 12 de 14 duelos y completó siete de nueve balones largos. Asimismo, no fue regateado en ninguna ocasión. Todo lo llevó a ser valorizado con 7.7 puntos.

Carlos Zambrano tuvo el mayor puntaje en Boca Juniors vs Aldosivi, según SofaScore.

El puntaje de Carlos Zambrano supera a Martín Payero (7.0) y Darío Benedetto, quienes (7.5), quienes le dieron el triunfo a Boca Juniors. También le ganó a Nicolás Valentini (7.6), el cual viene siendo muy destacado por la prensa argentina por anotar y pedido por los hinchas ‘bosteros’ para la siguiente temporada. Cabe resaltar que el defensa pertenece al club ‘xeneize’, pero está a préstamo en Aldosivi.

La reconciliación con Benedetto

Darío Benedetto anotó el 2-1 definitivo tras gran asistencia de Luca Langoni a los 49 minutos. Después de su gol, finalizó la primera parte de Boca Juniors vs Aldosivi y los jugadores se acercaron a felicitar al delantero, entre ellos Carlos Zambrano.

El defensor peruano se abrazó con el ‘Pipa’ y con esto se confirmó que hay buen ambiente en la interna del elenco ‘xeneize’ después de la polémica pelea que protagonizaron ambos jugadores en el descanso del choque con Racing Club.

Carlos Zambrano y su saludo con Darío Benedetto.

Carlos Zambrano en Boca Juniors

Carlos Zambrano viene siendo titular en los últimos partidos de Boca Juniors tras la lesión de Marcos Rojo y ha conformado una gran dupla con diferentes compañeros, ya sea con Jorge Figal como Gabriel Aranda. Hasta el momento ha vestido la camiseta ‘azul y dorada’ en 25 juegos.

Carlos Zambrano fue titular en Boca Juniors vs Adolsivi.

Boca cerca del título

Con el triunfo sobre Aldosivi, Boca Juniors sumó 45 puntos y se ubica en el primer lugar, sacándole uno de ventaja a su máximo perseguidor, Atlético Tucumán. Ambos clubes tienen un partido menos que otros clubes que se encuentran en las primeras posiciones de la primera división argentina.

De ganar esta segunda fase de la liga ‘gaucha’, los dirigidos por Hugo Ibarra se quedarán con el Trofeo de Campeones de inmediato, debido a que se consagraron en el primer semestre con la Copa de Liga al vencer 3-0 a Tigre en la final.

DATO: Boca Juniors no pierde desde el 31 de julio cuando fue goleado 3-0 por Patronato en condición de visitante. De ahí en adelante, sumó nueve victorias incluido el clásico contra River Plate y tres empates, esto sin contar los compromisos por Copa Argentina.

Partidos que le quedan a Boca

Fecha 25: Sarmiento vs Boca Juniors

Día: Miércoles 12 de octubre

Hora: 14:30

Estadio: Eva Perón

Fecha 26: Newell’s vs Boca Juniors

Día: Domingo 16 de octubre

Hora: 13:30

Estadio: Coloso del Parque Marcelo Bielsa

Fecha 27: Boca Juniors vs Independiente

Día: Domingo 23 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: La Bombonera

