Selección peruana y su saldo negativo jugando en el estadio Monumental

Selección peruana volverá a jugar en el estadio Monumental.

La selección peruana confirmó sus amistosos con Bolivia y Paraguay. Este último se jugará en Lima, pero no el estadio Nacional, sino en el Monumental, y será el primero en la era de Juan Reynoso en el país. No obstante, los números de la ‘bicolor’ jugando en la casa de Universitario de Deportes no son positivos.

La ‘blanquirroja’ ha disputado 18 partidos en el coloso de Ate, entre Eliminatorias y amistosos, en los cuales perdió seis, empató en siete y ganó en cinco oportunidades. Recibió un total de 22 goles y anotó 18.

Resultados de Perú en el Monumental

Perú 1 - 2 Ecuador (Eliminatorias)

Perú 1 - 1 Bolivia (Eliminatorias)

Perú 0 - 1 Paraguay (Amistoso)

Perú 1 - 1 Brasil (Eliminatorias)

Perú 1 - 3 Argentina (Eliminatorias)

Perú 2 - 2 Colombia (Amistoso)

Perú 2 - 0 Bolivia (Amistoso)

Perú 0 - 0 Paraguay (Eliminatorias)

Perú 1 - 1 Brasil (Eliminatorias)

Perú 1 - 1 Colombia (Eliminatorias)

Perú 1 - 0 Venezuela (Eliminatorias)

Perú 1 - 1 Argentina (Eliminatorias)

Perú 1 - 3 Chile (Eliminatorias)

Perú 1 - 2 Ecuador (Eliminatorias)

Perú 1 - 0 Uruguay (Eliminatorias)

Perú 2 - 1 Bolivia (Eliminatorias)

Perú 1 - 0 Costa Rica (Amistoso)

Perú 0 - 3 Colombia (Amistoso)

Primer partido de Perú en el Monumental

El primer compromiso de la ‘bicolor’ en la casa de la ‘U’ sucedió el 2 de junio de 2001. La selección se midió con Ecuador en el camino al Mundial de Corea y Japón 2002 y resultado no fue favorable para los locales, pues perdieron 2-1. Claudio Pizarro abrió el marcador, pero la ‘tricolor’ le dio vuelta.

Perú jugó con Ecuador por Eliminatorias de Corea y Japón 2002 y utilizó por primera vez el Monumental.

El último partido de Perú en el Monumental

El duelo más reciente de Perú en el estadio Monumental refleja un poco cómo le fue jugando en esa sede. Cayó goleado 3-0 ante la selección de Colombia con un doblete de Mateus Uribe y un tanto de Duván Zapata. Esto ocurrió el 9 de junio de 2019 previo a la Copa América.

Perú perdió 3-0 ante Colombia en su último partido en el Monumental.

El gol más gritado de Perú

Uno de las anotaciones más memorables de la selección peruana en los últimos años se dio en el estadio Monumental. Se trata del gol de Johan Fano para el empate agónico contra Argentina por las clasificatorias para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Juan Manuel Vargas se mandó con una gran jugada individual y centro para el ‘Cholito’, quien puso la igualdad a los 93 minutos.

Johan Fano marcó uno de los goles más gritados de Perú.

Juan Reynoso conoce muy bien el Monumental

El partido con Paraguay no solo será especial porque es el primero de Juan Reynoso en el Perú, sino también por su pasado en Universitario de Deportes. Fue en el estadio Monumental, donde el ‘Cabezón’ consiguió su primer título nacional venciendo a su clásico rival, Alianza Lima.

Máximo pisará el gramado del complejo deportivo de la ‘U’ después de cinco años. La última vez que lo hizo fue dirigiendo a Melgar el 23 de julio de 2017 y aquella ocasión cayó 2-1 ante los ‘cremas’ con goles de Alexi Gómez y Hernán Rengifo.

Juan Reynoso dirigió a la 'U' en el 2009 y parte del 2010.

No será la primera vez

Perú chocará el próximo 16 de noviembre ante la selección de Paraguay en el estadio Monumental, pero, no será la primera vez que ambas escuadras se enfrenten en dicho complejo deportivo. Ocurrió camino al Mundial de Sudáfrica 2010 cuando igualaron sin goles.

