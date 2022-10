Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina: grupo, fixture, refuerzos y más de su participación internacional

Alianza Lima venció 3-0 a Carlos A. Mannucci y se coronó bicampeón del fútbol femenino.

Alianza Lima venció 3-0 a Carlos A. Mannucci en la vuelta de final y se coronó bicampeón del fútbol femenino peruano. Con este nuevo título, las ‘íntimas’ se ganaron una vez más el boleto a la Copa Libertadores. Su debut en el torneo internacional está muy cerca, por ello, se vienen preparando y ya sumaron refuerzos para superar la campaña de la edición pasada.

Con goles de Sandy Dorador, Heidy Padilla y Adriana Lúcar, el equipo de Samir Mendoza se quedó con la Liga Femenina Puspetrol tras igualar 1-1 con las trujillanas en la ida. De esta forma, las ‘blanquiazules’ competirán en el torneo organizado por Conmebol, es más ya se conocen su grupo y fixture.

Por otro lado, el ‘equipo del pueblo’ rompió un récord en cuanto asistencia de público a un partido de fútbol femenino. 30 mil hinchas ‘íntimos’ se hicieron presentes en la segunda final que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva y con esta cantidad, ingresaron al top 3 de Sudamérica.

Alianza y Mannucci tendrá la presencia 30 mil hinchas en Matute. (Liga Femenina)

Grupo de Alianza Lima femenino

Alianza Lima conformará el grupo D junto a América de Cali, actual campeón de Colombia, Deportivo Lara, vigente ganador de Venezuela, y Santiago Morning, tricampeón de la primera división de Chile.

Grupo de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina.

Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima debutará con Deportiva Lara este viernes 14 de octubre en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina y cerrará su participación en esta instancia el 20 de este mes con América de Cali. Revisa todo los partidos de las ‘victorianas’ a continuación:

Alianza Lima vs Deportivo Lara

Día: 14 de octubre

Hora: 15:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Alianza Lima vs Santiago Morning

Día: 17 de octubre

Hora: 17:15

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Alianza Lima vs América de Cali

Día: 20 de octubre

Hora: 15:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina.

Refuerzos de Alianza Lima

Tal y como sucedió previo a su participación en la Copa Libertadores 2021, Alianza Lima anunció a sus refuerzos para el torneo continental. Se trata de Paola García, quien se desempeña como volante, tiene 29 años y llega procedente de Independiente de Santa Fe de Colombia.

Además de Estefanía Cartagena, la cual puede ubicarse en cualquier posición de zona de ataque, tiene 26 años y jugó esta temporada en Junior de Colombia. Por último, Johannys Muñoz, que destaca como defensa, y también proviene del mismo club ‘cafetero’ que la delantera.

Refuerzos colombianos de Alianza Lima Femenino.

Premios de la Copa Libertadores Femenina

A diferencia de la Copa Libertadores Masculino, la femenina no se premia en la fase de grupos y otras instancias. Solo el equipo subcampeón recibe un monto de 1 980 000 soles (500 mil dólares), mientras que el flamante campeón se llevará 5 940 000 soles (1 millón y medio de dólares). Por lo que Alianza Lima tendrá que ser finalista para ganar dinero. Esto ha sido muy cuestionado por la desigualdad.

Cómo le fue en la edición anterior

Alianza Lima hizo historia en la Copa Libertadores 2021 al romper la mala racha de equipos peruanos de no superar la fase de grupos. Clasificó a cuartos de final tras ubicarse segundo en el grupo C dejando en el camino a Universidad de Chile y Real Tomayapo de Bolivia. No obstante, no pudo seguir avanzando en el torneo de Conmebol, pues cayó 3-1 ante Corinthians, que terminó siendo el campeón de dicha edición.

