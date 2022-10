Inversiones mineras en Perú suman US$ 3.245 millones entre enero a agosto

Moquegua mantuvo su liderazgo en inversiones dentro del sector minero, con un aporte de US$ 891 millones.

Las inversiones mineras acumuladas de enero a agosto de 2022 sumaron US$ 3.245 millones, lo que significó un incremento del 7.8% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 3.010 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Solo en agosto las inversiones mineras registraron US$ 463 millones, un aumento del 5.5 % en contraste a lo reportado el mes previo (US$ 439 millones), alcanzando la mayor cifra de inversión ejecutada en lo que va del 2022. Sin embargo, se registró una contracción de 3.5% con relación a lo alcanzado en idéntico mes del año anterior (US$ 480 millones), según refiere el Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción Minera del Minem.

Cabe señalar que, de los seis rubros de inversiones mineras, tres reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados, como el caso de Planta Beneficio (7.9%), Exploración (45.6%) y Desarrollo y Preparación (67.9%).

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A. continuó en primer lugar con US$ 790 millones, representando el 24.3% de la inversión total, debido a la inversión ejecutada en su proyecto “Quellaveco”. Le sigue, Compañía Minera Antamina S.A. con US$ 258 millones, y el 7.9% de participación.

Por su parte, Minera Yanacocha S.R.L. (US$ 214 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 196 millones) conservaron sus ubicaciones, posicionándose en tercer y cuarto lugar con el 6.6% y 6.0%, respectivamente. Las cuatro empresas en mención representaron en conjunto el 44.9% de la inversión total ejecutada.

En cuanto a las regiones, el BEM señaló que Moquegua mantuvo su liderazgo en inversiones, con un aporte de US$ 891 millones, que representó el 27.5 % del total, con sus proyectos “Quellaveco” y “San Gabriel”.

En segunda y tercera posición se ubican Áncash (US$ 287 millones) y Cajamarca (US$ 286 millones), ambas con el 8.8% de participación. Cabe resaltar que, en el periodo de enero a agosto de 2022, las tres regiones mencionadas representaron en conjunto el 45.1% de la inversión total registrada del país.

Cartera de proyectos

De acuerdo a las estadísticas del Minem, hay un portafolio de 43 proyectos de construcción de mina que demandarán una inversión de US$ 53,168 millones. De esta cantidad, seis proyectos están en etapa de construcción por un valor de US$ 7,478 millones; cuatro en ingeniería de detalle, por US$ 4,457 millones; ocho proyectos en la etapa de factibilidad por US$ 9,829 millones; y 24 proyectos por US$ 31,387 millones en la etapa de prefactibilidad.

El Perú cuenta con un portafolio de 43 proyectos de construcción de mina que demandarán una inversión de US$ 53,168 millones.

Incentivos

En cuanto a los incentivos a la inversión en minería y destrabe de proyectos, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para prorrogar leyes N°27623 y 27624, que devuelven el IGV a la exploración en minería e hidrocarburos y se amplía el plazo de vigencia de 3 a 5 años.

En ese sentido, el titular de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló que se dotará de mayores recursos a la instituciones reguladoras y opinantes para que amplíen su capacidad instalada, de forma que sus procesos para emisión de informe y licencias sean más eficientes, promoviendo así la inversión minera.

“La actividad minera es muy importante por los efectos multiplicadores en lo que es la economía local. Estamos proponiendo promover la actividad de exploración minera a través de diversas medidas enmarcadas en el Plan Impulso Perú”, puntualizó el ministro.

Si bien en el 2021 el Perú mostró signos de recuperación en inversión de exploración minera al cerrar en US$ 327 millones, aún está lejos del nivel que se alcanzó en el año 2012 cuando se reportó una inversión exploratoria de US$ 905 millones, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

SEGUIR LEYENDO