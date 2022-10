Guns N’Roses en Lima: Fanáticos acampan y hacen largas colas para entrar al concierto en el Estadio San Marcos

Fanáticos de Guns N'Roses acampan y hacen largas colas para ir al concierto en el estadio San Marcos. TV Perú.

La banda Guns N’Roses regresa después de seis años al Perú y se presentará este sábado 8 de octubre en el estadio San Marcos. Y sus fanáticos se encuentran acampando hace varios días con la finalidad de conseguir buenos lugares para disfrutar de todas las canciones de su trío favorito.

Algunos seguidores han estado desde hace dos semanas en los exteriores del Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Provistos de banquitas de plásticos, carpas y frazadas, todo con la finalidad de ver a su banda favorita que inicialmente se iba a presentar en el 2020, pero por la pandemia tuvo que ser reprogramada para el 2022.

“Estoy desde el día martes (4 de octubre) acampando... me he tomado el tiempo para estar acá. He dormido poco, pero todo sea por Guns N’Roses porque soy fanático desde que tengo uso de razón”, expresó un fanático a las cámaras de TVPerú.

Otros fans vienen desde distintas provincias del Perú para disfrutar este gran concierto en Lima.”Vengo de Chiclayo y estamos acampando de hace dos semanas, desde el lunes 26 de setiembre. No importa el clima , lo que importa es la pasión y ver a la banda”, comentó una fanática.

El grupo estadounidense está de vuelta al Perú con su gira ‘South American Tour 2022′. Después de seis años regresa a Lima para deleitar a todo su público que lo siguen hace más de veinte años. Los integrantes Axl Rose, Slash y Duff McKagan están de vuelta para brindar el mejor show.

Fanáticos acampan y hacen largas colas para ir al concierto de Guns N'Roses.

Fecha y lugar

El concierto de Guns N’ Roses se llevará a cabo este sábado 8 de octubre en el Estadio de San Marcos, ubicado en Lima Cercado, dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Quién abrirá el concierto?

La banda mexicana Molotov llega a Lima para abrir el concierto de Guns N’Roses. Ellos empezaran a tocar a las 19:00 horas. Si desea verlos, acuda temprano para disfrutar del concierto completo.

A través de un video, el cuarteto integrado por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright, mostró su emoción por volver al Perú para ser parte de este evento.

“Qué onda locos. Nos vemos en Lima el 8 de octubre, Estadio de San Marcos, con Guns N´Roses. ¡Welcome to the Jungle!”, comentó el grupo a través de un clip, confirmando así su participación en la apertura del show de los Guns.

Molotov se ha convertido en una de las agrupaciones más populares de México y que tiene muy seguidores en el Perú. Su estilo musical, que mezcla el rock, rap y folclore los han hecho acreedores del cariño de sus fans.

¿A que hora tocará los Guns N’Roses?

Luego a las 21:00 horas empezará el show que tanto esperabas, Slash, Duff Mckagan y Axl Rose subirán al escenario para interpretar sus mejores éxitos. Y las puertas del estadio se abrirán a las 15:00 horas.

Guns N'Roses en Lima 2022. (Instagram @Teleticket)

La productora One Entertainment es la encargada del evento de la agrupación estadounidense en Lima, confirmó que todo se encuentra listo para recibir a todo el público. En ese sentido la gente podrá acceder por diferentes puertas, dependiente de la zona que adquirieron:

Zonas Platinium 7Vip: Puerta de a avenida Venezuela

Zona occidente Ay B/ Oriente A y B / Tribuna Norte: Puerta de la avenida Amezaga.

Zona Campo: Puerta de la avenida Amezaga (Amezagita)

Ingresos al concierto de Guns N'Roses Lima 2022 (Instagram/ @Teleticket)

Precio de entradas

El precio oficial las entradas para el concierto de Guns N’Roses 2022 están a la venta en Teleticket.com.

Platinum: S/. 1638

Vip: S/. 585 (agotado)

Occidente A: S/. 527 (agotado)

Oriente A: S/. 527.

Occidente B: S/. 410 (agotado)

Oriente B: S/. 410 (agotado)

Campo: S/. 257 (agotado)

Tribuna Norte: S/. 211 (agotado)

Los precios de las entradas de Guns N'Roses Lima 2022. (Teleticket)

Recomendaciones

Para acudir al concierto puedes llevar tu entrada impresa o mostrarla desde el celular, ten encuentra tener la bateria completa de tu móvil para no tener contratiempos.

Se recomienda utilizar transporte público como buses y taxis. Se realizarán cortes de calles cercano al estadio San Marcos. No podrán acceder en auto particular en el perímetro.

Además, debe tomar en cuenta que no podrá acceder líquidos de cualquier tipo, botellas, latas, objetos de vidrios, encendedores, computadoras personales, comida de cualquier tipo, selfie stick. Asimismo tampoco pueden ingresar mochilas, bolsos grandes, casco de moto, pancartas de cualquier tipo.

Concierto de Guns N'Roses Lima 2022 (Instagram/ @Teleticket)

