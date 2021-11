Netflix: los memes de protesta por no poner actores afrodescendientes en la serie de Paolo Guerrero

Memes aparecieron en redes sociales tras conocerse que inició rodaje de la serie de Paolo Guerrero.

Netflix anunció que el pasado 4 de noviembre se iniciaron las grabaciones de ‘Contigo Capitán’, miniserie biográfica que contará la batalla legal que atravesó Paolo Guerrero con la Asociación Mundial Antidopaje para estar presente en el mundial Rusia 2018.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma de streaming anunció el inicio del rodaje de la bioserie. Asimismo, publicaron la primera imagen oficial de la producción.

“Comenzó el rodaje de la bioserie dirigida por Javier Fuentes-León y Daniel Vega Vidal, que contará la difícil batalla legal entre el futbolista Paolo Guerrero (Nikko Ponce) y la Asociación Mundial Antidopaje”, fue el mensaje que despertó la emoción de los hinchas peruanos.

Post de Netflix Latinoamérica. (Foto: Captura Twitter)

Lo que llamó la atención en redes sociales es el actor que interpretaría al ‘Depredador’. Nikko Ponce es un actor y cantante nacional que no tiene necesariamente los mismos rasgos que el delantero. Así es como se produjeron varios comentarios en torno a lo que califican con un ‘blackface’, que es cuando un actor blanco es maquillado para encarnar a un personaje de raza negra.

Una de las personas que alzó su voz de protesta fue Ana Lucía Mosquera Rosado, consultora e investigadora especializada en temas de comunicación intercultural, diversidad, género y no discriminación. “En el Perú soñado para algunos, ese que borra su negritud cada vez que puede, los grumetes del Huáscar eran blancos y Nikko Ponce es Paolo Guerrero. No me digan que no hay un problema sistemático acá hace tiempo”, comentó.

Otros usuarios de Twitter prefirieron ponerle humor al tema y crearon una serie de memes burlándose de la elección de los actores por parte de Netflix.

Varios memes aparecieron en redes sociales tras el anuncio de Netflix sobre la serie de Paolo Guerrero.

EMOCIONADO POR LA OPORTUNIDAD

El actor y cantante destacó que para él es un honor ser parte de este proyecto, y mucho más, encargar al exitoso deportista.

“Estoy muy agradecido y orgulloso de anunciar el inicio de rodaje en Lima de la primera serie peruana de Netflix, ‘Contigo Capitán’, donde tengo el gran honor y responsabilidad de interpretar a Paolo Guerrero en una historia tan poderosa y fuerte que conmocionó al Perú”, escribió el actor en Insatgram.

Asimismo, señaló que esta oportunidad servirá para que el mundo conozca el talento que existe en Perú. “Muchas gracias a Dios y a todas las personas involucradas en esta producción. Arriba mi Perú amado”, dijo.

“Es nuestro momento para demostrar nuestro trabajo al mundo entero, que sea la primera de varias producciones y que esta, abra una puerta grande a nuestro país. Gracias por confiar en mí y gracias a todos mis compañeros, grandes actores, productores y espectaculares directores”, acotó Nikko Ponce, quien agregó la foto de su primer día de rodaje.

La serie contará con las actuaciones de Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza y Carlos Solano, entre otros.

¿QUIÉN ES NIKKO PONCE?

Actor y cantante peruano de 35 años que ha participado en varias producciones nacionales como en Al fondo hay sitio y el programa de Gisela Valcárcel, El gran show. Asimismo, el la telenovela Cholo Power donde trabajó junto a Christian Domínguez, Emanuel Soriano y André Silva.

Nikko Ponce también incluye en su curriculum diversos comerciales y obras de teatro. En la recordada serie producida por Efraín Aguilar y de América TV, el actor pudo dar vida a uno de los novios de Fernanda de las Casas.

En el año 2012 se integró al elenco de Mi amor el wachiman de Michelle Alexander donde estuvo durante las tres temporadas hasta el 2014. Paralelamente, en el año 2013 estuvo grabando Yo no me llamo Natasha 2.

