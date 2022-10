Feriado del 8 de octubre en Perú: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas este día?

La ley indica que si un trabajador labora sin descanso sustitutorio el 8 de octubre, percibirá un pago triple. (Andina)

Como todos los años, este 8 de octubre se conmemora el aniversario del Combate de Angamos. Por esa razón este día es considerado como feriado nacional en el Perú, para trabajadores del sector público y privado.

Por esa razón, todas las personas que laboren durante esa fecha, sin descanso sustitutorio, tendrán que recibir un pago triple por los siguientes aspectos:

Así, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral plantea para Gestión el siguiente ejemplo: Si un trabajador recibe como remuneración S/1.500 mensuales (50 soles diarios) y debe laborar durante el sábado 8 de octubre, le corresponderá recibir:

Por lo tanto, en total se debería recibir S/150 por el día feriado laborado. Cabe resaltar que no se considera que se ha trabajado en día feriado si el turno de trabajo empezó este viernes 7 de octubre y terminó el 8 de octubre.

Además, el pago triple también aplica para aquellos trabajadores que prestan servicios en modalidad remota.

7 de octubre

Hoy, 7 de octubre, será día no laborable para el sector público en la víspera del feriado nacional por la conmemoración del Combate de Angamos. Esto con el objetivo de incrementar el turismo este fin de semana a nivel nacional. Así lo plantea el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM.

Los días no laborables se encuentran sujetos a compensación o recuperación de las horas que no se han trabajado. (Andina)

En ese sentido, estos días que establece el Gobierno se encuentran sujetos a compensación o recuperación de las horas que no se han trabajado. Además, sumados a los feriados ordinarios, permiten que los fines de semana sean propicios para que se desarrolle el turismo interno, lo cual tiene un impacto positivo en el mismo.

Por ello, el total de horas no laboradas serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores o en la oportunidad que indique la entidad en base a sus necesidades.

No obstante, en el caso de que un empleado del sector público trabaje durante este día, no tendrá un pago adicional, ya que no es feriado, según el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría que cita Gestión.

“Por ejemplo, si se labora normalmente los días sábado y este 8 de octubre (sábado) se pretende trabajar regularmente, sin descanso sustitutorio, debe abonarse: una remuneración diaria por la labor efectuada, una remuneración diaria por el descanso en día feriado no utilizado y una remuneración a modo de sobretasa (100% sobre la remuneración diaria) dispuesta por ley”, detalla el estudio.

Días no laborables

La PCM planteó que el siguiente listado de días se encuentren sujetos a horas de trabajo compensables:

