Primer expulsado en la historia de los mundiales: un peruano en Uruguay 1930

16 selecciones fueron invitadas, pero solo asistieron 13 y entre ella estaba Perú.

El primer mundial quedó marcado para la historia y Perú fue parte de este torneo. El primer puesto fue del anfitrión, Uruguay, en un torneo donde solo participaron trece selecciones y donde varias curiosidades quedaron grabadas: como la única Copa del Mundo que no tuvo clasificatorias, el partido con menos asistencia o el primer futbolista expulsado, un peruano, entre otras cosas.

Las selecciones participantes fueron Argentina, Chile, México, Rumania, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Francia, Perú, Yugoslavia y Brasil, que fueron conformadas en cuatro grupos y solo el grupo A tenía cuatro selecciones, las demás contaban con tres. El primero de cada grupo pasaba a semifinales.

Este torneo solo contó con 13 selecciones y 9 de ellas fueron de América (FIFA).

La historia del primer expulsado

Perú fue parte del grupo C junto a Uruguay y Rumanía. La ‘Celeste’ no pudo jugar el partido inaugural porque la construcción del estadio Centenario aún no estaba culminada, pero esa es otra historia. En el primer partido del grupo Perú y Rumanía se enfrentaban el 14 de julio de 1930 en el estadio Pocitos, que tenía capacidad para 10000 espectadores.

El seleccionado peruano estuvo dirigido por un español y perdió sus dos partidos de la fase de grupos (FIFA).

Cuando el reloj dio las 2:50 de la tarde, el árbitro chileno Alberto Warnken dio el pitazo inicial. La ‘blanquirroja’, que en ese momento solo vestía de blanco con tonos rojos en el cuello camisero y al final de las mangas, salió a la cancha para disputar su primer partido mundialista ante una selección europea. Los dirigidos por Francisco Bru formaron de la siguiente manera: Valdivieso; De Las Casas, Soria; Denegri, Galindo, Garcia; Lavalle, Lores, Villanueva, Neyra y De Souza Ferreira.

Rumanía 3-1 Perú fue el partido con menor asistencia de público en la historia de todos los mundiales. A penas fueron 2459 personas. Uruguay terminó pasando primero con 4 puntos. Luego venció a Yugoslavia en la semifinal y terminó coronándose tras vencer a Argentina. Se jugaron un total de 18 partidos y se marcaron 70 goles. El goleador fue el argentino Guillermo Stabile (8).

Adalbert Desu apareció en el primer minuto del partido para marcar el gol más rápido del torneo. No pasaría nada más hasta el minuto 70 del encuentro, cuando Plácido Galindo cometió una dura falta y el árbitro lo obligó a salir del terreno de juego, convirtiéndose en el primer expulsado. Recordemos que en ese mundial aún no se habían implementado las tarjetas amarillas o rojas, por lo que la expulsión era verbal.

Perú empató parcialmente el marcador gracias al gol de Luis De Souza Ferreira, autor del primer gol de Perú en la historia de los mundiales. VIDEO: El Yahvecin Lang.

De forma sorprendente y con uno menos, Perú empató parcialmente el marcador gracias al gol de Luis De Souza Ferreira, autor del primer gol de Perú en la historia de los mundiales. Sin embargo, la superioridad numérica de Rumanía fue lleva al marcador y Constantin Stanciu y Nicolae Kovacs pusieron el 3-1 final para llevarse los dos puntos.

Origen de las tarjetas amarilla y roja en los mundiales

El árbitro inglés retirado Ken Aston fue el creador. Todo partió un día que estaba en su automóvil por la calle Kensington High, cuando al frenar frente a un semáforo le vino la inspiración: amarillo para precaución y rojo de peligro, expulsión. Reglas mundiales que serían fáciles de entender para todos los jugadores del mundo.

Aston, llevó su idea a la Comisión de Árbitros de la FIFA y fue aceptada. Y fue así como en el mundial de México 1970 se aplicó por primera vez el uso de las tarjetas amarillas y rojas. En esa cita, durante el partido inaugural entre el anfitrión México y la URSS, el primer amonestado con amarilla en un mundial fue el soviético Kakhi Asatiani.

La tarjeta roja fue sacada por primera vez en el mundial Alemania 1974 y la recibió el jugador chileno Carlos Caszely. VIDEO: Latina Noticias.

No obstante, la tarjeta roja fue sacada por primera vez en el mundial Alemania 1974 y la recibió el jugador chileno Carlos Caszely. El árbitro fue el turco Dogan Babacan y le enseñó la cartulina roja tras golpear al delantero germano Berti Vogts al minuto 67 del Chile vs Alemania.

