Exportaciones peruanas habrían sumado US$ 5.723 millones en agosto

Entre las principales líneas de productos exportadas en agosto destacan los minerales de cobre y concentrados.

Las exportaciones peruanas en agosto habrían sumado US$ 5.723 millones, cifra que evidenciaría un incremento de 5,60% respecto al mismo mes del año 2021, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De los diez principales destinos de las exportaciones peruanas, siete evidenciaron una variación positiva en el mes de análisis. Estos son Estados Unidos con US$ 713 millones en envíos (+4,65%); Reino Unido, US$ 299 millones (+492,37%); Canadá, US$ 245 millones (+6,24%); Países Bajos, US$ 201 millones (+30,57%); Chile, US$ 191 millones (+16,51%); Alemania, US$ 169 millones (+26,63%); y Brasil, US$ 162 millones (+91,74%).

En tanto, los resultados negativos se observaron en los mercados de China, destino al cual se exportaron US$ 2.056 millones, monto que mostró una caída de 1,76%. Seguido de India, US$ 222 millones (-2,01%) y Japón, US$ 201 millones (-27,33%).

De este grupo, Japón registraría el mayor nivel de caída de las exportaciones peruanas en el mes de agosto. El Idexcam explicó que dicho resultado negativo se explica a menores envíos peruanos hacia dicho mercado de minerales de cobre y sus concentrados (-24,94%), gasolinas sin tetraelio de plomo (-35,88%), harina de pescado (-15,40%) y estaño sin alear (-45,89%).

Refirió que estas líneas de producto representan alrededor del 86% del total exportado hacia Japón.

Principales productos exportados

Entre las principales líneas de productos exportadas en el mes de análisis destacan los minerales de cobre y concentrados con 794.079 toneladas por el valor de US$ 1.564 millones, 15,29% más en cuanto al volumen exportado, pero en relación al valor este representó una caída de 3,80%.

“Ello va en línea con el comportamiento del precio de los metales, los cuales han descendido en el último bimestre”, remarcó el Idexcam.

Le sigue las barras de oro, 34 toneladas (-5,14%) por el valor de US$ 596 millones (-8,61%); harina de pescado, 151.077 toneladas (-5,02%) por US$ 260 millones (+5,43%); gas natural licuado, 174.498 toneladas por US$ 239 millones (en agosto del 2021 no se exportó esta línea de producto), siendo el principal destino El Reino Unido y cátodos de cobre refinado, 28.101 toneladas (-13,11%) por US$ 219 millones (-27,99%).

Producción de cobre.

También figuran los arándanos frescos, 35.714 toneladas (+59,63%) por US$ 201 millones (+33,63%); paltas frescas, 103.150 toneladas (+49,35%) por US$ 166cmillones (+32,44%); minerales de zinc y sus concentrados, 140.633 toneladas (-35,63%) por US$ 162 millones (-30,74%); café sin tostar y sin descafeinar, 29.295 toneladas (+61,22%) por US$ 153 millones (+124,78%); y minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar, 1.656.929 toneladas (-7,38%) por US$ 138 millones (-43,25%).

Si bien se mencionaron a los arándanos y paltas frescas con buenos resultados en sus exportaciones también son otros productos exportados del macro sector no tradicional los que destacaron. Aquí tenemos, las mandarinas frescas, 50.821 toneladas (+18,77%) por US$ 61 millones (+28,10%); fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin moler, 410.342 toneladas (-5,39%) por US$ 52 millones (+70,73%); y espárragos frescos, 14.188 toneladas (+2,15%) por US$ 46 millones (+4,42%).

SEGUIR LEYENDO