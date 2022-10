Martín Vizcarra pidió a Rafael López Aliaga no ser opositor del Gobierno porque solo beneficiará al mandatario

Martín Vizcarra felicita a Rafael López Aliaga.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, decidió pronunciarse acerca de los resultados de la Oficina Nacional de Elecciones, que hasta el momento dan como ganador al candidato de Renovación Popular. Por ello, extendió sus saludos tras la victoria de López Aliaga a la alcaldía de Lima Metropolitana.

“Lima Metropolitana ya tiene un alcalde electo que es Rafael López Aliaga y tenemos que aceptarlo como tal. Mis felicitaciones (…). Demostrarle, precisamente, a Rafael López que no reconoció la victoria de Pedro Castillo y que hasta ahora sigue poniendo en duda a las instituciones electorales, decir que no, que así son las elecciones y la democracia”, declaró a RPP

Asimismo, criticó el episodio que tuvo López Aliaga al momento de ir a votar, dado que puso en duda el desarrollo de los comicios. Sin embargo, como los resultados fueron favorables para el candidato argumenta que ya no existiría un “fraude”. Además, le aconsejó al virtual alcalde de Lima no pelearse con el presidente de la República, debido a que solo le favorecerá al mandatario Pedro Castillo.

“No puede dedicarse a ser opositor del Gobierno y ser un gestor de Lima. Él ha dicho unas cosas muy claras en su campaña, que va a Lima en Potencia Mundial. No ha aclarado qué significa eso, primero debe decir cómo lo va a convertir. Ha dicho que él va a lograr el hambre cero en Lima (...) va a mejorar la seguridad ciudadana con 10 mil motos con policías”, precisó.

El virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le pide la renuncia al presidente Pedro Castillo.

Sin consensos

El exvicepresidente también mencionó que el mandatario de la Nación solo se reúne con las autoridades de regiones, pero no existen actas de reuniones de los acuerdos que quedan. En este sentido, reveló que los funcionarios indican que solo “son saludos a la bandera”.

“El presidente Castillo ha comenzado a recorrer el país y tener reuniones con las autoridades, de consejos de ministros descentralizados, pero los propios gobernadores y alcaldes dicen que solo son saludos a la bandera. No hay actas en las reuniones, entonces cómo se va a verificar si hay cumplimiento”, manifestó.

Asimismo, arremetió contra el Ejecutivo por las acciones que han presentado en los últimos meses. “El Gobierno de Pedro Castillo es pésimo. Lo ha demostrado en más de un año. (...) Hay indicios claros de corrupción”, agregó.

Pedro Castillo saluda elección de nuevas autoridades

Acuerdos

Por otro lado, argumentó que los parlamentarios solo declaran para las cámaras su oposición, pero al momento de votar no concuerdan. Ante ello, indicó que el Congreso tiene “un pacto” con el Ejecutivo.

“El Congreso ha hecho un pacto de no agresión contra el gobierno. ‘Él está mal y yo estoy peor, quedémonos todos juntos’ (refiere al supuesto pacto del Parlamento). A la de actuar, entonces no pueden censurar a un ministro que claramente está obstruyendo a la justicia porque no deja actuar al Ministerio Público solamente con el caso Colchado”, criticó.

