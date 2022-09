Lauren Jauregui en Lima: precio de las entradas, zonas y más detalles del concierto de la ex Fifth Harmony

La exvocalista de Fifth Harmony llegará al Perú en el 2023.

La cantante estadounidense Lauren Jauregui, recordada por pertenecer al grupo femenino Fifth Harmony, se presentará como solista por primera vez en Perú el próximo martes 7 de marzo de 2023. El íntimo concierto, que forma parte del ‘Prelude Tour’, se llevará a cabo en Arena Perú Hall, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

La última vez que Lauren Jauregui pisó el territorio nacional fue en el 2016, cuando Fifth Harmony aún seguía vigente en la industria. En aquel entonces, la intérprete de “Expectations” cantó y bailó en compañía de Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Camila Cabello en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Luego de la salida de Cabello, anunciada a fines de 2016, la agrupación continuó con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, llamado ‘Fifth Harmony’. El 19 de marzo de 2018, las integrantes anunciaron vía sus cuentas oficiales que el grupo se tomaría un receso indefinido, pues cada una tenía proyectos personales. “Don’t say you love me” fue su sencillo de despedida.

Lauren Jauregui participó en el programa concurso 'The X Factor', donde conoció a las exintegrantes de Fifth Harmony.

Desde entonces, Jauregui ha estado enfocado en su carrera como solista. El 5 de noviembre de 2021, lanzó su álbum debut ‘Prelude’ bajo el sello propio de Attunement Records, que incluye pistas como “Colors”, “Scattered”, “On Guard”, “Don’t Wanna Say”, “Sorry”, entre otros. Todos estos temas musicales resonarán en el Arena Perú Hall la noche del martes 7 de marzo.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Según informó Teleticket, los fans de Lauren Jauregui podrán adquirir sus entradas a modo de preventa este martes 4 y miércoles 5 de octubre a través de su plataforma oficial. En esta etapa, los clientes Interbank contarán con un 25% de descuento.

La venta general de entradas iniciará el jueves 6 de octubre.

Precio de las entradas

Las zonas se dividirán en Campo A y Campo B, vendiéndose un total 875 entradas en la etapa de preventa.

Campo A: S/250

Campo B: S/150

*Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.

Lauren Jauregui llegará a Lima el 7 de marzo de 2023 como parte de su 'Prelude Tour'.

¿Qué pasó entre Lauren Jauregui y Camila Cabello?

Desde que se conocieron en ‘The X Factor’, Lauren Jauregui y Camila Cabello demostraron ser grandes amigas. Lo mismo ocurrió cuando se formó la agrupación Fifth Harmony, en donde ambas formaron parte. Sin embargo, los fans empezaron a especular que existía más que una simple amistad entre las artistas debido a lo cercanas que eran. Fue así que nació el famoso ship ‘Camren’.

A lo largo de los años, ninguna de las integrantes habló sobre el tema, ignorando las especulaciones de que existía un supuesto romance oculto dentro de la banda femenina. Ya cuando Fifth Harmony se disolvió, Lauren Jauregui aclaró que estos rumores la incomodaban porque ella sí era bisexual, pero su entonces compañera no.

Lauren Jauregui y Camila Cabello fueron compañeras en la banda Fifth Harmony. Se especuló un romance entre ellas desde sus inicios.

“La gente pensaba que Camila y yo estábamos enamoradas. Y eso me hizo sentir tan incómoda… repugnantemente incómoda porque yo soy bisexual pero ella no. Y me hizo sentir como una depredadora por los tipos de clips que la gente juntaba y los tipos de historias que escribía. Yo siempre era la agresora y siempre era yo quien la convertía ... yo tampoco tenía esa conexión con ella”, comentó en el podcast “En la Sala”.

Además, resaltó que tuvo que esconder por muchos años su bisexualidad porque, en caso de ‘salir de clóset’, los fans la relacionarían con Camila Cabello. “Estaba muy incómoda y absolutamente no quería salir, porque pensé ellos ‘confirmarían’ ese rumor, y luego irá en una dirección completamente diferente y empeorará”, explicó Lauren, quien terminó siendo expuesta en el 2016 cuando se filtró una fotografía besando a su ahora exnovia Lucy Vives.

SEGUIR LEYENDO