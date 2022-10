El Agustino: Adolescente es acribillado en la puerta de casa por presunto error de sicarios

(Policía Nacional del Perú).

Los vecinos de El Agustino se mostraron muy congojados tras conocer que un joven de 16 años murió acribillado por unos sicarios, quienes al parecer habrían confundido al muchacho que aguardaba en la puerta de su casa esperando que sus familiares salieran.

Según contaron algunos testigos del fatídico suceso, el joven estaba junto a un mototaxi abandonado cuando de pronto dos sicarios a bordo de una motocicleta lineal llegaron sorpresivamente. Uno de ellos sacó su arma y empezó a dispararle sin piedad. En total fueron 8 impactos de balas que terminaron con la vida del estudiante.

Muy sorprendidos por la crueldad del actuar de los sicarios, los familiares al ver al joven tendido sobre la acera lo socorrieron y trasladaron de inmediato al hospital más cercano. Sin embargo, en el camino el menor dejó de existir.

El hecho de sangre se registró el pasado 3 de octubre en horas de la noche, exactamente en el Jr. Áncash, al frente del colegio ‘República de Nicaragua’ ubicado en el mencionado distrito. Hasta el lugar llegaron miembros de serenazgo y la policía para iniciar con las investigaciones.

Mototaxi en donde fue acribillado el estudiante.

Familiares no entienden por qué asesinaron a menor

Los familiares de menor fallecido no entienden qué fue lo que sucedió y por qué mataron de esa forma tan violenta al estudiante. Aseguran que ellos no cuentan con deudas, que son una familia decente y que jamás habían recibido alguna amenaza.

“Un policía ha dicho que es un ajuste de cuentas y es algo que descarto, es mentira. Que se investigue a lo más profundo, quiero saber quién es el asesino de mi sobrino, quiero justicia y que me ayuden”, expresó la tía de la víctima a Exitosa.

“Mi sobrino ha estado sentado, las vecinas lo han visto, ellos han venido y lo atacaron. No es ajuste de cuentas. Él es un niño de 16 años; no tenemos negocio, no tenemos problemas. Somos personas decentes y trabajamos tranquilos”, dijo la tía de la víctima, que prefirió el anonimato por motivos de seguridad.

Esta versión fue corroborada por los vecinos de la zona, ya que aseguran que desde hace un tiempo atrás, el lugar se ha convertido en el centro de los delincuentes, pues constantemente son víctimas de estos malhechores.

Además, indicaron que dentro de ese mototaxi abandonado en donde estaba cerca el menor asesinado, personas de mal vivir entran ahí para fumar algún tipo de alucinógenos o se esconden para luego salir y robar, por lo cual indican que se trataría de una confusión por parte de los sicarios.

Tras el fallecimiento del estudiante, los familiares dejaron velas alrededor del mototaxi y solicitaron ayuda y rapidez en las investigaciones para poder obtener las imágenes de la cámara de seguridad para descubrir quienes son los sicarios que acabaron con la vida del adolescente de 16 años.

