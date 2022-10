Rafael López Aliaga aseguró que él está haciendo su conteo: “Estamos llegando al 100% de las actas en Lima”

Rafael López Aliaga dijo que luchará voto a voto. Video: Willax TV

Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular y quien lidera el boca de urna frente a Daniel Urresti de Podemos, ofreció una entrevista a Willax luego de enterarse del primer resultado que fue emitido a las 17:00 horas apenas se cerraron las mesas de sufragio.

“No confío en nada. Hay que ver; la pelea es en las mesas. Le digo a todos los personeros que peleen voto a voto porque hay una mafia. Yo siempre bromeo que la ONPE es la INPE; y la INPE lo haría mejor. Creo que habría que cambiarlo a todos”, mencionó.

El también empresario volvió a reclamar por la impresión del logo de su partido, pese a que la ONPE informó que Renovación Popular no asistió a la prueba de color.

“Era absurdo que en las zonas del interior del país la R sea nítida; y en la mayoría de distritos la R era desteñida, una marca de agua. Eso es un delito, es 7 u 8 años de cárcel. Voy a ir a mayores porque estoy harto de esta gente. La diferencia de este 1% no me garantiza nada, por eso todavía no hay que darme de ganador. Yo estoy haciendo mi conteo actualmente. Estamos llegando al 100% de las actas en Lima para tener las pruebas, si nos hacen cualquier ‘chanchada’”, sostuvo.

El Ministerio Público remitió copias, a la misma Fiscalía, por la denuncia de Rafael López Aliaga “por una presunta falta de claridad en el símbolo de su partido en las cédulas de votación”, el empresario manifestó que continuará con las acciones legales.

“Se han acostumbrado a hacer este tipo de maniobras y no es justo. imagina cuánta gente mayor que no puede leer le ha costado encontrar el símbolo. El contraste es vital. El hecho que no haya ido a una reunión un personero de mi partido no es argumento para lo que sucedió”, dijo.

El candidato de Renovación Popular sostuvo que, si es elegido, va a trabajar con la mayoría de alcaldes distritales, mencionando a algunos.

“Boca de urna es muy relativo; nuestro número es mayor. Francis Allison es muy amigo mío, también se puede trabajar con Bless; y con Bruce, quien también es un profesional. Hay que trabajar por Lima, por la gente que no tiene agua, comida y educación”, concluyó.

Rafael López Aliaga dijo que él también está contando los votos por su cuenta. Video: América Televisión

“Tengan paciencia”

Después de unos minutos de declarar en Willax, Rafael López Aliaga hizo un breve balconazo en su local del partido, denunciando que se había ido la luz en “algunos locales donde estamos ganando” y pidió a sus seguidores que denuncien estos actos.

“La idea es que recuperemos nuestro Perú para los peruanos, no gente que tiene ideales para ser Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a esperar el conteo que estamos haciendo aquí, de todo Lima. Personeros, póngase moscas: han sido preparados varios meses para este momento”, agregó.

Finalmente, mencionó que “sí se puede” a los seguidores de Renovación Popular: “Ojalá que pueda ver el triunfo, muchas gracias”.

SEGUIR LEYENDO