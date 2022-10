Pedro Castillo saludó la elección de nuevas autoridades y los convocará para trabajar en conjunto

Pedro Castillo saluda elección de nuevas autoridades regionales y distritales | TV Perú

El presidente Pedro Castillo saludó la elección de las nuevas autoridades locales y regionales en todo el Perú y espera que la confianza del pueblo pueda por fin tener réditos y que así podamos “sacudirnos de este flagelo que es la corrupción”. Indicó que convocará a los electos a una reunión en Palacio de Gobierno y ratificó la disposición del Poder Ejecutivo de llevar a cabo un trabajo conjunto.

“Saludo, como presidente de la República, a las regidoras y regidores, alcaldes y alcaldesas, consejeros regionales y gobernadores, sobre quienes el pueblo ha depositado su confianza. El Gobierno está comprometido con las autoridades salientes y entrantes”, dijo el mandatario.

Desde Bagua Grande, en la región Amazonas, adonde llegó para inaugurar proyectos de electrificación, recordó que si los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) no trabajan juntos poco o nada se hará.

Castillo Terrones sostuvo que los alcaldes y gobernadores son las autoridades más cercanas a la población, y corresponde que centren su labor en las necesidades más urgentes de sus jurisdicciones. “La población no come discursos no se alimenta de ideologías o críticas, el pueblo necesita tener un centavo en el bolsillo”, agregó el jefe del Estado.

Castillo remarcó además que las autoridades deben dar la cara al pueblo y no actuar de espaldas. Dijo que convocará a las nuevas autoridades a Palacio de Gobierno para que hagan sus llegar sus planes de trabajo.

El mandatario señaló la necesidad de sacudirse del flagelo de la corrupción que por años daña al país y que quieren responsabilizar de ello al actual gobierno.

En otro momento, el jefe del Estado adelantó que convocará de emergencia una reunión con sus ministros para ver los temas urgentes de la región Amazonas.

Además, afirmó que el 2023 debe ser el año del relanzamiento y profundización de una verdadera descentralización y democracia, a fin de avanzar con el cierre de brechas y hacer realidad las demandas y los sueños de todos los compatriotas.

Votó en Cajamarca

Durante la jornada electoral del 2 de octubre, Pedro Castillo llegó hasta la Cajamarca para ejercer su derecho al voto. Previo a votar, Castillo escribió en sus redes sociales.

“Hoy es una fiesta democrática que debe contar con la participación de todos los peruanos (as), porque se elegirá a las nuevas autoridades que asumirán la responsabilidad de trabajar por el desarrollo de cada distrito, provincia y región del país”, dijo ayer.

“Cumplí con mi deber cívico y democrático de sufragar en la I.E N° 101069 La Laguna, distrito de Tacabamba, en Cajamarca. Hoy es un día de fiesta democrática muy importante para el Perú, agregó.

