Familia de Rennán Espinoza se perpetúa en la Municipalidad de Puente Piedra, según resultados de la ONPE

Elecciones 2022: familia Espinoza continúa en el sillón municipal de Puente Piedra|VIDEO: Canal N

Otra de las grandes dinastías familiares se hizo presente en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022. En esta oportunidad, la familia Espinoza continuará liderando la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, por lo que el virtual alcalde Rennán Espinoza Rosales reemplazará a su hijo Rennán Espinoza Venegas.

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 97.697 % de actas contabilizadas, el también excongresista Rennán Espinoza obtiene una gran ventaja con el 53% de votos a comparación del segundo lugar (35,11%). Espinoza Rosales postuló a esta jurisdicción con el partido de Somos Perú.

Cabe recordar que el exparlamentario logró ganar las contiendas electorales en el periodo del 2003-2006 con la organización Perú Posible. No obstante, su liderazgo no culminó ahí, debido a que fue reelegido en el 2007 al 2010 con el mismo partido. Es decir, vuelve a la alcaldía luego de 12 años, pero dejó su puesto a su primogénito en el 2019.

Resultados de la ONPE Foto: ONPE

Sin cambios

En una entrevista con Canal N decidió pronunciarse por la gestión de su hijo, como también acerca de los cambios que realizará para el municipio de Puente Piedra.

“Casi el 50% de la aprobación de la gestión, se ha avanzado muchísimo, a pesar de la pandemia como todos hemos sufrido problemas de planes no concretados, pero está en un proceso muy avanzado con bastante orden trabajando mucho por la inseguridad”, indicó a Canal N.

Además, manifestó que no hará un cambio total de las personas que se encuentran trabajando actualmente en la municipalidad, debido a que, para el funcionario, las personas decidieron que continúe esta misma gestión.

Familia Espinoza continuará en el sillón municipal del distrito de Puente Piedra. Foto: Andina/Composición Infobae

“Hay que refrescar, sin duda este equipo está dando resultados, no podría cambiarse, no tendría sentido. Las personas han votado para que continúe este proceso, por lo tanto, no debe haber un cambio trágico, pero sí de todas maneras algunas personas que lleguen a refrescar con una visión distinta también”, reveló.

Desde otro punto, mencionó que las investigaciones correspondientes de la gestión de su hijo deberá realizarlo la Contraloría General de la República, porque no la población no lo escogió para eso. “La población me ha elegido para seguir construyendo los parques que aún faltan y seguir implementando. No estoy yendo para cumplir el rol de la Contraloría (…) son ellos los que tienen que estar revisando todas las cuentas”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO