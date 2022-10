Elizabeth León: “Vamos a establecer los lazos más consolidados al final de la campaña”

Elizabeth León, postulante al sillón municipal de Lima se reunió esta mañana con sus colegas y candidatos distritales para compartir el tradicional desayuno electoral. Como se recuerda, este 2 de octubre se realizan las elecciones regionales y municipales a nivel nacional.

Durante una breve conversación con el noticiero de Latina, la postulante a la alcaldía de la capital, aseguró sentirse muy tranquila y satisfecha durante esta campaña en donde también la acompañó el líder del partido, Fernando Olivera.

“Vamos a establecer los lazos más consolidados al final de la campaña. Me conmueve esta reunión porque estamos reunidos todas las personas que me han apoyado y quizás son artífices y que tienen más representación en esta campaña. Ellas son las primeras con las que he podido salir a las calles, son las primeras iniciativas que he tenido para hacer mis propagandas a nivel de Lima y de distritos. Ellas son las que me han llevado de la mano a todos los extremos de Lima. Yo reconozco eso y agradezco, por eso estamos cumpliendo ese desayuno en familia”, expresó la candidata León.

¿Qué dijo Elizabeth León sobre su deuda a la Sunat?

Hace unos días, Infobae conversó con la candidata de Frente Esperanza, quien explicó sobre esta problemática que la puso en la mira de los votantes.

“Hace un par de meses, o quizá un poquito más, perdí el refinanciamiento. Yo estaba pagando mi estado de cuenta de Elizabeth, de mi cuenta personal. Es una cuenta con la que, en realidad, no tenía movimiento desde antes de la pandemia. Realmente, deje de tener movimientos con mi cuenta personal desde antes de la pandemia. Aproximadamente, desde el año 2019. Desde ahí he venido renegociando el tema de mi deuda y, bueno, desgraciadamente en julio perdí el refinanciamiento porque hubo retrasos en los pagos que normalmente tengo por contracciones económicos que hemos tenido. Pero está dentro de la programación de pagos que tengo. He asociado a una cuenta de la cual deben debitar ese monto (21 mil soles) porque yo trabajo con mis cuentas. No podría decir que no las tendré disponibles porque las necesito. No es un tema que me voy a negar a pagar”, detalló en nuestro medio.

Plan de seguridad de Elizabeth León

Sobre la seguridad ciudadana, que es lo que más reclama la población, la candidata detalló un poco más sobre su plan de gestión sobre este tema en caso de salir elegida como alcaldesa.

“Nuestro plan de seguridad está enfocado en la reducción de la delincuencia en coordinación con la Policía. Nuestra coordinación con la Policía será, prácticamente, en tiempo real las 24 horas del día. Tenemos que articular con la Policía desde el primer acto. Nuestro serenazgo debe tener un fortalecimiento desde el inicio de nuestra gestión. Tenemos que analizar las formas de selección que han tenido, implementarlas y mejorarlas. Estamos implementando, dentro de este tema, la inclusión de algunas pruebas complementarias como la psiquiátrica, toxicológica y poligráfica. Entonces, ya con eso vamos a tener el perfil de un serenazgo proclive al servicio del cual estamos contratando”, manifestó.

