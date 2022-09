Elizabeth León, candidata del Frente Esperanza: “La población vota analizando el final del periodo” | ENTREVISTA

La candidata a la alcaldía de Lima por el Frente Esperanza, Elizabeth León habló de sus propuestas en seguridad ciudadana. Edición: Carlo Fernández.

A una semana de las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre, la candidata Elizabeth León (Frente Esperanza) ha aparecido como una opción para el electorado de Lima. Como se sabe, los punteros son Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth. Sin embargo, tal escenario no amilana para nada a la ingeniera civil que tiene confianza en que será la sorpresa el próximo domingo.

En entrevista con Infobae, León expone sus propuestas para los vecinos de la capital.

Según las últimas encuestas, su intención de voto ha pasado del 1% al 3%. Significa una ligera alza. ¿Qué plan tendrá para acercarse a los punteros cuando falta muy poco para las elecciones?

Sí, es relevante analizar que hemos tenido un alza en las encuestas. Es un tema que estamos trabajando y todavía falta una semana y un día para resolver. Generalmente, la población vota analizando el final del periodo. Algunas reuniones finales para afinar y fidelizar el voto. Hay que magnificar esa situación porque el electorado, quizás, no ha tenido el tiempo en el transcurso de todo el periodo de campaña, pero sí en los últimos días afina, da la vuelta, analiza el estatus de cada candidato. Ahí vamos a ver, realmente, el análisis final.

Ahora, ciertamente, usted ha aparecido como una alternativa porque no tiene ninguna denuncia. Sin embargo, hemos encontrado que le debe a la Sunat más de 21 mil soles. ¿Cómo está resolviendo ese problema?

Mira, te contaré que hace un par de meses, o quizá un poquito más, perdí el refinanciamiento. Yo estaba pagando mi estado de cuenta de Elizabeth, de mi cuenta personal. Es una cuenta con la que, en realidad, no tenía movimiento desde antes de la pandemia. Realmente, deje de tener movimientos con mi cuenta personal desde antes de la pandemia. Aproximadamente, desde el año 2019. Desde ahí he venido renegociando el tema de mi deuda y, bueno, desgraciadamente en julio perdí el refinanciamiento porque hubo retrasos en los pagos que normalmente tengo por contracciones económicos que hemos tenido. Pero está dentro de la programación de pagos que tengo. He asociado a una cuenta de la cual deben debitar ese monto [21 mil soles] porque yo trabajo con mis cuentas. No podría decir que no las tendré disponibles porque las necesito. No es un tema que me voy a negar a pagar.

Según un reporte de la Policía Nacional, van 274 asesinatos en Lima y Callao a pesar de que estamos en pleno Estado de Emergencia. ¿Qué medidas propone para reducir los índices de criminalidad en la capital en el corto plazo?

Mira, aquí nuestro plan de seguridad está enfocado en la reducción de la delincuencia en coordinación con la Policía. Nuestra coordinación con la Policía será, prácticamente, en tiempo real las 24 horas del día. Tenemos que articular con la Policía desde el primer acto. Nuestro serenazgo debe tener un fortalecimiento desde el inicio de nuestra gestión. Tenemos que analizar las formas de selección que han tenido, implementarlas y mejorarlas. Estamos implementando, dentro de este tema, la inclusión de algunas pruebas complementarias como la psiquiátrica, toxicológica y poligráfica. Entonces, ya con eso vamos a tener el perfil de un serenazgo proclive al servicio del cual estamos contratando.

Ricardo Valdés señaló que, en el último año, las víctimas de delincuencia se han incrementado en 25% en relación al 2021. (Andina)

Adicionalmente, la especialización del serenazgo también debe llevarse adelante. La Municipalidad de Lima tiene una escuela de serenazgo, la cual debemos fortalecer para mejorar las capacidades y la acción del serenazgo. Entonces, aquí estamos pensando en tres tipos de serenazgo: uno operativo, de inteligencia y otro preventivo. Esas son, básicamente, las propuestas para fortalecer el serenazgo y, sobre todo, el contacto.

El plan que estamos llevando se llama “Cuadra Segura”, el cual se basa fundamentalmente en temas de prevención para que el serenazgo tenga el primer contacto con la población para solucionar temas que puedan ser de vulnerabilidad. Por ejemplo, ante el desarrollo de un acto delictivo, debe existir técnicas para que el delincuente sepa que está vigilado. Una cámara no significa vigilancia porque generalmente está malograda o interconectada. Entonces, nosotros debemos hacer que esas cámaras se interconecten. Pero, ¿quién será que nos pueda brindar información? Es el serenazgo que debe realizar una labor preventiva, un barrido de información del territorio. Vamos a interconectar con todos los distritos.

Sin embargo, eso requiere un presupuesto. ¿De dónde sacará el dinero?

Lima cuenta con 110 millones para temas operativos de serenazgo. O sea, es un presupuesto ya destinado para el serenazgo anualmente y nosotros vamos a continuar con eso. Si es necesario más personal, luego de la evaluación, se hará una contratación extraordinario sobre la misma estructura que se ha venido trabajando. Tenemos que mejorar y hacer más efectivos lo que hay. En realidad, existe una administración cortada. Tenemos en ejecución y administración de la municipalidad algo equivalente al 75% y 5% para proyectos de inversión. Se supone que todo el aparato administrativo debe tener una finalidad para distribuir esos fondos y sea realmente efectivo.

Se le ha cuestionado que su propuesta para empadronar a los extranjeros es xenófoba. ¿Qué responde a ello?

Por supuesto que no es xenofóbica. Los venezolanos han venido al Perú. Bueno, hay ciudadanos extranjeros de todas partes. Hay chinos, norteamericanos, chilenos, colombianos. De todos los países. Hay, además, venezolanos. Pero yo me he referido a los ciudadanos venezolanos que han ingresado con el permiso temporal de trabajo, los cuales han ingresado con una ficha y una declaración jurada. La ficha que registraban tenía un lugar de residencia con el nombre preciso de una dirección donde ellos iban a vivir porque vinieron por una emergencia y una acción humanitaria que el Perú tuvo en determinado momento.

Eso es válido; sin embargo, tenemos que ordenar nuestro territorio porque bajo esa modalidad también han ingresado ciudadanos que han cometido delitos en sus países. Por eso es que tenemos el problema que estamos atravesando ahora que hay un incremento de la delincuencia. Todo eso ha contribuido. Ahora, la intención de tenerlos ubicados es, primero, para tomar las acciones. Hay que resaltar que también hay ciudadanos venezolanos que han ingresado a trabajar honestamente. O sea, no todos han venido delinquir. En el Perú se debe formular proyectos, por ejemplo, servicio de salud, educación, transporte que están referidos a una población nominativa.

El INEI no tiene censados a estos ciudadanos, entonces nosotros sí tenemos que incluirlos porque tenemos que considerar van a recibir los servicios que le he mencionado dentro de nuestro territorio. También deberíamos tenerlo para todos los que viven aquí en el territorio del Perú. Cada distrito debe saber que cuántos habitantes venezolanos tienen su territorio.

Las denuncias contra la población venezolana en Perú no alcanzarían ni el 1% del total.

En su plan de gobierno apuesta por reordenamiento y formalización del transporte. Además, piensa en el retiro de los informales. ¿Cómo lo hará si esas atribuciones le corresponden a la Autoridad de Transporte Urbano?

Bueno, pensando un poco en ayudar y sobre las competencias de la ATU que administra, regula y supervisa el transporte público masivo, nosotros tenemos una acción. Yo creo que paralela porque todo el transporte público que transita opera dentro de las vías metropolitanas que están bajo la la jurisdicción de la Municipalidad de Lima. Toda mejora que nosotros llevemos adelante, va a contribuir a las acciones de la ATU. Si nosotros hablamos de reordenamiento es porque vamos a llevar adelante un plan de semaforización. Hoy nuestra semaforización debería ser eficiente, pero no lo es. Hay una sola ola verde que funciona bien en Lima que es la que se encuentra en Camino Real y que son más o menos 12 cuadras. Entonces, yo creo que por ahí va. Esta propuesta va a conllevar a que tengan una administración eficiente. Ahora, las competencias de la ATU fueron coyunturales. Nosotros tenemos como Municipalidad de Lima el nivel de región bajo la ley de regionalización.

Entonces, nosotros debemos asumir nuestras competencias y creo que ahí sí tenemos que enfrentar el problema y llegar a un acuerdo con con el Callao. Esa labor hoy debió ser asumida por la ATU, pero no se ha dado. Su tarea era reordenar, pero no ha reordenado nada. Al contrario, existen tantas muertes diarias. Vemos a diario en la televisión accidente, muertes y choques. Entonces, cuál es el orden. Tenemos que lograr que eso cambie y para eso debemos asumir responsabilidades como municipalidad. Legalmente, nosotros nos corresponde asumir como región. Podemos asumir esa acción sin ningún problema. La ATU fue creada a través de un decreto de urgencia en un momento en que en que el Ejecutivo asumió responsabilidades de legislación por la confianza que le dio el Congreso de la misma manera puede eventualmente desintegrarse o cambiar de competencias.

Hace un momento hablaba sobre la ola verde. Solo tenemos el 20% de semáforos de Lima que están sincronizados. ¿De qué forma apuntará para que llegue al 100%?

Mira el tema de semaforización ya está en marcha a través de un préstamo del Banco Mundial de 500 millones de soles aproximadamente. La municipalidad ya debe comenzar su ejecución en los próximos meses. Ese proyecto incluye las cámaras con velocímetro, que significa el mejoramiento de semáforos asociado a la medición de velocidades. En cada semáforo vamos a tener la posibilidad de intervenir en la reprogramación de los semáforos. Los semáforos también son sistemas digitales que han perdido vigencia. Hay semáforos, pues realmente antiguos cuya tecnología es análoga. No puedes interconectar un sistema análogo con un sistema digital para la programación, pues lo que tienes que hacer es cambiar el sistema de semaforización todo a un solo protocolo. Para poder llevar a cabo este trabajo, se necesita pues de programación que te permita tener mapeado un sistema de semáforos en Lima.

¿Qué otros proyectos de transporte piensa implementar?

Mira, la Línea 1 del Metro es la única que está en funcionamiento en este momento al 100%. La Línea 2 tenemos media línea todavía. Han pasado 35 años desde que se comenzaron a construir los metro, entonces si vamos a esa velocidad es posible que 60 a 70 años tengamos las cinco líneas de metro proyectadas. Eso nosotros tenemos que cambiar y, por eso, debemos volver a la Lima móvil. Mira, si se llega a cumplir nuestra programación, por lo menos en nuestro período tenemos que llevar adelante la construcción de dos líneas del metro adicionales, o sea, deberíamos tener cuatro líneas combinadas. Pero esto pues va por un tema de competencias que tenemos que asumir como municipalidad no provincial, sino como región.

Elizabeth León habló con Infobae sobre los temas de la ola verde y medios de transporte. Edición: Carlo Fernández.

Yo ahora en los recorridos he identificado muchos puntos en Lima en los cuales no tienen agua. Desde hace 10 o 20 años que no cuentan con el agua. Creo que tenemos que hacer un reordenamiento territorial, pero para eso tienes que dar condiciones y el agua a las poblaciones que actualmente están ubicadas en zonas de peligro de riesgo. Mira, con la ley de reubicación y reasentamiento, nosotros ya estamos casi seis años y no hemos tenido un pueblo en Lima reasentado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese no es el camino y para lograr eso tenemos que hacer un trabajo intenso y de sensibilización. Si queremos lograr que las personas de los asentamientos y los pueblos tengan servicios, tenemos que hacerlo de emergencia y cambiar algunos de los medios de diseño para que puedan complementar su desarrollo y nos dé tiempo a la gestión para poder llevar a cabo una planificación.

¿Qué hará con los peajes?

Bueno, mira, el tema del peaje se gestó con un acto de corrupción. Yo creo que ahí sí tenemos que hacer una revisión exhaustiva de los contratos, los cumplimientos, los plazos, qué competencias no se cumplieron, las adendas que se llevaron a cabo. Yo creo que son situaciones importantes que tenemos que considerar. No significa un pase y un amén a todo lo que se haya actuado, sino es una revisión que puede considerar eventualmente hasta una rescisión del contrato. Debe haber una revisión exhaustiva y tomar la mejor decisión en beneficio de la población.

En el Centro Histórico vemos que hay demasiado comercio ambulatorio. ¿Usted qué propone en este tema?

Mira, el comercio ambulatorio se agudizó por el tema de la pandemia. Se desordenó totalmente porque ya todos salieron a buscar trabajo porque no tenían. Necesitamos solucionar la situación laboral de esas personas. Con respecto al comercio ambulatorio que ya existe alrededor de los mercados, tenemos que reubicarlos considerando primero el número y tipo de de insumo que comercializan. Existen zonas en la que ellos pueden tener acceso a través de repente de un préstamo en donde el municipio actúe como ente articulador para que este préstamo llegue a sus manos y puedan comprar un carrito vendedor y puedan organizarse. La municipalidad se encargará pues de darle servicios servicio de accesibilidad como veredas para que lleguen los compradores a la zona donde están ubicados, sus servicios higiénicos y ellos también puedan comercializar en forma muy segura.

Paralelamente, estamos planteando la construcción de cunas jardín que van a ser a en este momento a nivel de piloto en Comas, San Juan de Lurigancho, Chosica y el Rímac. En esos cuatro distritos estamos implementando un pequeño programa piloto de cunas jardín municipales, en donde las madres jóvenes que tienen que ir a los mercados a vender puedan dejar a sus hijos por lo menos 8 horas durante el día. Este es un aporte porque hemos observado que la gran mayoría de personas que comercializan en los mercados son mujeres y tienen a sus hijos.

Usted es ingeniera civil y vivimos en una ciudad con mucho cemento. ¿Qué hará para que Lima sea una ciudad mucho más humana con áreas verdes para los vecinos?

Mira, yo estaba revisando los proyectos de las vías metropolitanas y en uno de los proyectos me encontré que habían unas áreas verdes, pues muy bonitas, no en el plano y le pregunté al ingeniero de dónde van a ponerle agua a estas zonas verdes. Bueno, ahí se quedó y se miraron entre todos. O sea, están pensando poner el área verde y seguir regando con balde o cisterna. Yo creo que ese es una tecnología que nosotros ya debemos olvidar, no es posible que sigamos regando con cisterna los jardines y los parques de Lima. Tenemos que tecnificar el riego y a eso apunta la política que debemos complementar con la instalación de micro petares en el sistema de alcantarillado que actualmente tiene Lima. Nosotros descargamos 26 metros cúbicos de agua por segundo del río La Chira. Creo que ahí sí tenemos que tener una intervención importante para lograr ese cambio porque el jardín no se debe regar de acuerdo a la normativa con el riego con agua para consumo humano.

¿Qué obra emblemática dejaría para la capital?

Estoy pensando en una mega obra en la zona de La Herradura. Vamos a proponer un desarrollo turístico importantísimo en donde la interconexión va a significar la ampliación de la actual vía Costa Verde hasta la Panamericana Sur. Son más o menos 7 kilómetros entre el punto final que es el Club Regatas y la avenida El Sol. Tendríamos que hacer son 70 millones de inversión para completar esa vía que va a interconectar ese gran centro turístico en Lima necesita una una zona que pueda funcionar 24 horas. Para captar al turista que se queda solamente un día en Lima, se debe hacer una interconexión al interior del país. Tenemos que hacer que el turista se quede por lo menos dos días, ahí podemos un desarrollo hotelero importante con casinos con vida nocturna y sin perjudicar la vida urbana de la ciudad. Yo creo importante, en ese sentido, que la Municipalidad proveerá los servicios de agua y luz para que pueda llevarse a cabo la inversión en forma rápida y para la interconexión de la Herradura con La Punta, en donde el Callao tiene también un proyecto importante de desarrollo hotelero. Vamos a repotenciar el proyecto con un teleférico que una en los casi 20 km de recorrido toda la Costa Verde en la zona de la bahía. Ahí tendríamos dos para tres paraderos importantes que interconecten la zona de playa con los distritos de San Miguel, San Isidro y Miraflores.

Otro punto en la entrevista con la candidata a la alcaldía de Lima, Elizabeth León fue sobre la reorganización de los ambulantes. Edición: Carlo Fernández.

¿El exministro Fernando Olivera no va a tener ningún tipo de participación en una eventual gestión municipal?

Por supuesto que no. Fernando Olivera es el presidente del partido. Él sí va a tener un rol protagónico de repente en el tema de principios porque ha sido un luchador contra la corrupción. Yo creo que los compatriotas que somos parte de su partido, no le gustaría que alguno cometa actos de corrupción.

¿Usted tiene detrás suyo un equipo? Lo pregunto porque el actual gobierno, en la campaña anterior, carecía de cuadros.

No falta de cuadros como se ha visto en el gobierno. Es una pena que en tan corto plazo hayamos tenido tantos ministros para llevar adelante la gestión pública. Justamente he tenido una reunión hace un par de días con la rectora de San Marcos un poco para establecer acuerdos y competencias en cuanto a su participación. La academia tiene que participar dentro de los gobiernos tanto municipales como nacionales. Hemos quedado que ella [Jerí Ramón] pondrá a disposición los profesionales egresados de San Marcos y los que a nivel de prácticas podrían eventualmente los tesistas a participar en los proyectos. Asimismo, en la última reunión que tuvimos en el Colegio de Ingenieros he invitado a todos los profesionales para que participen. Nosotros somos un grupo de aproximadamente 70 ingenieros, que estamos trabajando el plan en todos los aspectos. Tenemos profesionales como policías para dirigir esas políticas de seguridad que también tienen que ser parte de nuestra gestión. Estamos todos los profesionales listos y preparados para comenzar una eventual gestión el día primero de enero.

