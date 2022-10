Elecciones 2022: Se registra gran congestión vehicular en diferentes partes de Lima Metropolitana

Desde las 7 de la mañana iniciaron las elecciones regionales y municipales en nuestro país y pese a que muchos se han trasladado a su centro de votaciones muy temprano, a partir de las 10 de la mañana empezó a sentirse gran fluidez de vehículos ocasionando tráfico en varias partes de la capital.

Según el reporte de los medios de comunicación en Comas, Javier Prado y San Juan de Lurigancho, se presenta gran congestión vehicular, por lo que de cierta manera está atrasando la llegada de la población a sus locales de sufragio.

En el caso de Comas, muchos se mostraron incómodos por el cierre total de la avenida Universitaria por obras de ampliación del Metropolitano, indicaron incluso que la vía está intransitable, sobre todo porque muchos no pueden llegar a los colegios para emitir su voto.

A través de las imágenes del noticiero de Latina, se pudo observar cómo en la zona de la Túpac Amaru las combis, buses, colectivos y más no podían avanzar por la cantidad de circulación en esta zona de Lima Norte.

En el distrito de SJL, se pudo observar que en las principales avenidas como Ceres, Próceres y Mangomarca están demorando en pasar los buses, autos y combis, ya que algunas zonas están cerradas por trabajos municipales.

La concurrida avenida Javier Prado no es ajeno a esto y pese ser una vía de acceso rápido se está presentando gran fluidez vehicular que no permite el libre tránsito.

Como se sabe, para estas elecciones regionales y municipales, nuestro país registra un total de 24 millones 759 mil 909 electores peruanos y 153 extranjeros que realizarán sus votos en las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,694 burgomaestres distritales.

Además, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) anunció que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto con DNI vencido.

“Prorrogar excepcionalmente, hasta el domingo 02 de octubre de 2022, la vigencia de los Documentos Nacional de Identidad - DNI caducos o que estén por caducar de los ciudadanos obligados a sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022″, informó Reniec en El Peruano.

Asimismo, los jóvenes de 18 años con DNI amarillo y que hasta ahora no han cambiado a DNI azul también podrán sufragar sin ningún impedimento.

La ONPE estableció cuatro modalidades para la entrega de la compensación económica a favor de los miembros de mesa. (Andina)

Horarios de votación

Tal como ocurrió en las votaciones pasadas en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, se estableció un horario de votación según el último dígito del Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, el rango horario de la jornada electoral iniciará a las 7:00 a.m. hasta las 17: 00 p.m.

En caso el último dígito de tu DNI, termine en 1, 2, 3 o 4 podrás asistir a votar entre las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y si tu documento de identidad termina en 5, 6, 7, 8, 9 o 0 asistirás desde las 11:00 a.m. hasta el final de la fecha electoral a las 5:00 p.m.

¿Quiénes son los tenientes alcaldes?

José Luis Luna Morales- teniente alcalde de Daniel Urresti

Renzo Reggiardo Barreto - Teniente alcalde de Rafael López Aliaga

Guillermo Pomez Caro - Teniente Alcalde de George Forsyth

Luzi Toro de Jiménez - Teniente alcalde de Elizabeth León

Margarita Pilar Santos Ramírez - Teniente alcalde de Yuri Castro

Justibel Romero Zela -Teniente alcalde de Gonzalo Alegría

Katherine Ampuero Meza - Teniente alcalde de Omar Chehade

María Elena Soto Velásquez candidata de Avanza País

