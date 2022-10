Elecciones 2022: Cae personera con cédulas llenas y firmadas en el Callao

(Twitter / Policía Nacional del Perú)

La de nunca acabar. Como si se tratara de una costumbre que siempre aparece en las épocas que hay elecciones en el Perú, esta vez una mujer fue detenida por la Policía Nacional del Perú muy cerca de un local de votación en el Callao.

¿La razón? Pues entre sus pertenencias, efectivos policiales lograron hallar tres cédulas de votación. Todas debidamente marcadas y firmadas. Lo grave es que la fémina detenida fue identificada como personera de un partido político que participa en la fiesta democrática de hoy.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que las autoridades indicaron que a la mujer detenida, cuya identidad sigue siendo reservada, se le encontraron cuatro cédulas de sufragio. De las cuales tres de ellas estaban marcadas en el símbolo que representaba esta personera.

Y no contenta con este accionar, estas cédulas de votación también ya contaban con las respectivas firmas de todos y cada uno de los miembros de mesa.

“Efectivos policiales intervienen a una mujer que fue sorprendida intentando ingresar al ánfora, cuatro cédulas de sufragio marcadas, favoreciendo el voto a un partido político, con las firmas del presidente de mesa y los demás integrantes”, indica la publicación.

Cédulas observadas

Por otro lado, se pudo saber que este irresponsable acto en contra de la democracia causó que todas las cédulas correspondientes a la mesa afectada sean observadas.

Según un efectivo policial que participó de la intervención de la mujer esto se trataría de un delito contra el sufragio electoral. “Personal de investigación ya acudió con la fiscalía y están realizando las diligencias del caso”, expresó.

Como dato, cabe resaltar que en la Provincia Constitucional del Callao hay más de un millón de votantes hábiles.

Todavía tienes tiempo

De acuerdo con información que ya ha sido dada a conocer varias días antes de los comicios electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) determinó que las mesas de votación cierren a las cinco de la tarde.

En ese sentido recomendó usar el horario escalonado para evitar grandes concentraciones de gente. Así es como quedó lo establecido para quienes su número de DNI termine con 1, 2, 3 o 4, su horario recomendado fue entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para aquellos cuyos números de DNI terminan en 5, 6, 7, 8, 9 o 0 lo recomendable es hacerlo luego de las once de la mañana.

Una condición especial tiene todos aquellos que presentan algún signo de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad). Todos los que están considerados en este grupo deben ir entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Por otro lado, para la jornada electoral de hoy se ha dispuesto la movilización de 106 mil policías desde antes, durante y después de las cinco de la tarde, según lo dio a conocer el ministro del Interior, Willy Huerta.

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer que durante toda la jornada habrá más de 102 observadores internacionales. De los cuáles 30 de ellos representan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

