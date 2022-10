Avaí revela cómo está el ánimo de Paolo Guerrero ante la sequía de goles en Brasil

Avaí respalda a Paolo Guerrero y confía en que delantero peruano le de vuelta a su mala racha

Durante la temporada 2022, Paolo Guerrero ha disputado 398 minutos en nueve partidos con la camiseta del Avaí en los que no ha anotado goles ni ha brindado asistencias. El ‘Depredador’ solo tiene contrato con este club brasileño hasta finales de noviembre y hasta el momento no ha podido mostrar su buen juego con el que brilló años atrás en Brasil.

Por esa razón, en el programa de Magaly TV, el periodista brasileño, Saimon Bianchini reveló que el delantero dejará este club a final de temporada. “Paolo no está jugando con mucha frecuencia acá. Entonces, no consigue una continuidad de mucho fútbol. De lo que se habla es que no va a seguir en el club”, manifestó al programa de espectáculos.

Una fuente del club le reveló a Infobae que el peruano está bien dentro de lo posible. “Está mostrando un buen juego pese a que anda un poco ansioso porque no anota”, dioj.

Precisamente, el Avaí de Paolo Guerrero jugará ante Atlético Goianiense por el Brasileirao 2022-23, en el ‘Estadio Aderbal Ramos da Silva’ como local este sábado 1° a las 17:00 (hora peruana) en lo que será la jornada 29 del Brasileirao 2022-23.

El equipo de Paolo Guerrero ocupa actualmente el puesto 18 de la clasificación con 28 puntos, mientras que el Atlético Goianiense ocupa el puesto 19 con 21 unidades.

Los partidos que disputó Paolo Guerrero con Avaí por el Brasileirao

Paolo Guerrero jugó en la goleada de Sao Paulo sobre Avaí.

31 de julio

Atlético Mineiro 3- 1 Avai

7 de agosto

Avaí 1-1 Corinthians

13 de agosto

Goias 1-1 Avaí

23 de agosto

Avaí 0 - 1 Internacional

27 de agosto

Coritiba 1-0 Avaí

03 de setiembre

Juventude 1-1 Avaí

11 de setiembre

Avaí 1-1 Athletico Paranaense

17 de setiembre

Avaí 1-0 Atlético Minerio

26 de setiembre

Sao Paulo 4-0 Avaí

Sebastian Abreu idealiza a Paolo Guerrero

Sebastian Abreu dejó en claro que Gianluca Lapadula no va a reemplazar a Paolo Guerrero. “No va a ver otro. Se debe aprovechar a los que vengan con sus carcatéristicas. Pero reemplazar a Guerrero es como reemplazar a (Diego) Forlán o a (Luis) Suárez. No hay otro igual, pero el que venga con sus características se le debe potenciar”, comentó el exmundialista uruguayo.

Finalmente pero no menos importante, el uruguayo destacó el papel de Juan Reynoso como director técnico de la selección peruana luego de un exitoso mandato a nivel de clubes.

“A Juan Reynoso lo veo bien porque debe ser una felicidad haber sido jugador y ahora técnico de tu selección. Como futbolista era exigente , mucha disciplina y eso lo traslada ahora”, concluyó el ‘Loco’, quien espera que la escuadra nacional brille en las próximas Eliminatorias.

